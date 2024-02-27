Шахтарю завдяки скандалу до УПЛ додадуть три очки замість одного
Провальний матч донецького "Шахтаря" проти "Олександрії" (0:0) може отримати несподіване продовження. Супернику "гірників" загрожує технічна поразка.
За інформацією ТаТоТаке, "Олександрія" могла випустити на поле гравця, який не внесений до заявки.
"Олександрія" отримає поразку 0:3
За інформацією джерела, "Олександрія" випустила на поле Івана Калюжного, якого перед матчем не внесли до заявки. У клубі вже зрозуміли свою помилку і готуються до покарання.
Джерело відзначило, що це була одна з найкращих ігор у сезоні для Калюжного.
"Команда Ротаня провела проти "Шахтаря", можливо, найкращий матч у сезоні. А Іван Калюжний увійшов до символічної збірної туру за версією Смолового.
Але представники "Олександрії" не внесли гравця до офіційної заявки. У самому клубі розуміють, що виправдати це у КДК неможливо", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що технічна перемога 3:0 поміняє у турнірній таблиці у "Шахтаря" одне очко за нічию на три за виграний матч.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.
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