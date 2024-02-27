Шахтарю завдяки скандалу до УПЛ додадуть три очки замість одного

Матч "Олександрія" — "Шахтар". Фото: "Олександрія"

Провальний матч донецького "Шахтаря" проти "Олександрії" (0:0) може отримати несподіване продовження. Супернику "гірників" загрожує технічна поразка.

За інформацією ТаТоТаке, "Олександрія" могла випустити на поле гравця, який не внесений до заявки.

"Олександрія" отримає поразку 0:3

За інформацією джерела, "Олександрія" випустила на поле Івана Калюжного, якого перед матчем не внесли до заявки. У клубі вже зрозуміли свою помилку і готуються до покарання.

Джерело відзначило, що це була одна з найкращих ігор у сезоні для Калюжного.

"Команда Ротаня провела проти "Шахтаря", можливо, найкращий матч у сезоні. А Іван Калюжний увійшов до символічної збірної туру за версією Смолового.

Але представники "Олександрії" не внесли гравця до офіційної заявки. У самому клубі розуміють, що виправдати це у КДК неможливо", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що технічна перемога 3:0 поміняє у турнірній таблиці у "Шахтаря" одне очко за нічию на три за виграний матч.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду.

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди.

Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Хабі Алонсо назвав клуб, у якому хоче працювати після "Баєра".

Ексфутболіст "Динамо" розповів, чому не вірить у Шовковського.