Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтарю завдяки скандалу до УПЛ додадуть три очки замість одного arrow

Шахтарю завдяки скандалу до УПЛ додадуть три очки замість одного

27 лютого 2024 20:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтарю завдяки скандалу до УПЛ додадуть три очки замість одного
Матч "Олександрія" — "Шахтар". Фото: "Олександрія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Провальний матч донецького "Шахтаря" проти "Олександрії" (0:0) може отримати несподіване продовження. Супернику "гірників" загрожує технічна поразка.

За інформацією ТаТоТаке, "Олександрія" могла випустити на поле гравця, який не внесений до заявки.

"Олександрія" отримає поразку 0:3

За інформацією джерела, "Олександрія" випустила на поле Івана Калюжного, якого перед матчем не внесли до заявки. У клубі вже зрозуміли свою помилку і готуються до покарання.

Джерело відзначило, що це була одна з найкращих ігор у сезоні для Калюжного.

"Команда Ротаня провела проти "Шахтаря", можливо, найкращий матч у сезоні. А Іван Калюжний увійшов до символічної збірної туру за версією Смолового.

Але представники "Олександрії" не внесли гравця до офіційної заявки. У самому клубі розуміють, що виправдати це у КДК неможливо", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що технічна перемога 3:0 поміняє у турнірній таблиці у "Шахтаря" одне очко за нічию на три за виграний матч.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера — хто очолить команду

Забарний готується до зміни клубу — його хочуть запросити дві команди

Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру

Хабі Алонсо назвав клуб, у якому хоче працювати після "Баєра". 

Ексфутболіст "Динамо" розповів, чому не вірить у Шовковського.

футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Олександрія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Актуальне по темі