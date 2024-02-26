Олександрія відібрала очки у Шахтаря, Зубков травмувався

Олександр Зубков на розминці перед матчем Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У рамках "Олександрія" 18 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Олександрія" прийняла донецький "Шахтар". Це був перший поєдинок "гірників" після вильоту з єврокубків.

Команда Маріно Пушича зазнала серйозних труднощів на стадіоні "Ніка", повідомляє портал Новини.LIVE.

"Шахтар" залишається головним претендентом на чемпіонський титул. "Гірники" можуть зосередитись на внутрішніх турнірах, що підвищує їхні шанси захистити титул. Проте матч проти "Олександрії" виявився тяжким для донецької команди.

Гравці "Шахтаря" чекають на початок матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Проблеми команди Пушича

"Олександрія" — "Шахтар" — 0:0

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Феррейра, Мартинюк (Скорко, 78) — Калюжний, Михайленко (Шостак, 78) — Шулянський (Джевані, 69), Ковалець (капітан) (Бєляєв, 69), Калитвинцев — Кулаков (Де, 72).

Тренер: Руслан Ротань.

"Шахтар": Різник — Педріньо, Матвієнко (капітан), Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін (Траоре, 56), Судаков, Криськів (Степаненко, 56), Зубков (Швед, 35) — Егіналдо.

Тренер: Маріно Пушич.

Початок поєдинку затримався майже на дві години через повітряну тривогу. Коли команди все ж таки вийшли на поле, здалося, що "Шахтар" уже "перегорів". Підопічні Маріно Пушича насилу доходили до чужого штрафного майданчика і майже не створили моментів в атаці. На додачу до цього в середині тайму отримав травму Зубков, який не зумів продовжити гру.

На початку другого тайму "Олександрія" почала атакувати сміливіше і заробила право на кілька перспективних штрафних. "Гірники" лише в середині тайму зуміли провести непогану атаку, але удари Сікана та Бондаренка заблокували захисники.

Наприкінці матчу "Олександрія" зробила ставку на нічию та відійшла в оборону. Проте команда Ротаня не забула про контратаки, Калитвинцев міг принести господарям поля перемогу, але трохи схибив. Незабаром гру обірвала нова тривога, у матчі настала пауза. А після відновлення поєдинку "Олександрія" зуміла довести справу до нічиєї, хоча мало не пропустила після того, як Швед влучив у штангу.

"Шахтар" втратив очки. Команда Маріно Пушича не може виграти вже три матчі поспіль.

Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Мудрик пройшов коридор ганьби — відео моменту, про який українець хоче забути.

Ванат розповів про обмін жартами з Гармашем після матчу "Металіста 1925" з "Динамо".

Почеттіно розлютив власника "Челсі" й може бути звільнений.

Де Брюйне вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Довбиком активно цікавляться три клуби з Англії.