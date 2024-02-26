Александрия отобрала очки у Шахтера, Зубков травмировался

Александр Зубков на разминке перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В рамках "Александрия" 18 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Александрия" приняла донецкий "Шахтер". Это был первый поединок "горняков" после вылета из еврокубков.

Команда Марино Пушича испытала серьезные трудности на стадионе "Ника", сообщает портал Новини.LIVE.

"Шахтер" остается главным претендентом на чемпионский титул. "Горняки" могут сосредоточиться на внутренних турнирах, что повышает их шансы защитить титул. Однако матч против "Александрии" оказался тяжелым для донецкой команды.

Игроки "Шахтера" ждут начало матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Проблемы команды Пушича

"Александрия" — "Шахтер" — 0:0

"Александрия": Шевченко — Копына, Логинов, Феррейра, Мартынюк (Скорко, 78) — Калюжный, Михайленко (Шостак, 78) — Шулянский (Джевани, 69), Ковалец (капитан) (Беляев, 69), Калитвинцев — Кулаков (Де, 72).

Тренер: Руслан Ротань.

"Шахтер": Ризнык — Педриньо, Матвиенко (капитан), Бондарь, Конопля — Бондаренко — Кевин (Траоре, 56), Судаков, Крыськив (Степаненко, 56), Зубков (Швед, 35) — Эгиналдо.

Тренер: Марино Пушич.

Начало поединка задержалось почти на два часа из-за воздушной тревоги. Когда команды все же вышли на поле, показалось, что "Шахтер" уже "перегорел". Подопечные Марино Пушича с трудом доходили до чужой штрафной и почти не создали моментов в атаке. Вдобавок к этому в середине тайма получил травму Зубков, который не сумел продолжить игру.

В начале второго тайма "Александрия" начала атаковать более смело и заработала право на несколько перспективных штрафных. "Горняки" только в середине тайма сумели провести неплохую атаку, но удары Сикана и Бондаренко заблокировали защитники.

В конце матча "Александрия" сделала ставку на ничью и отошла в оборону. Однако команда Ротаня не забыла про контратаки, Калитвинцев мог принести хозяевам поля победу, но немного промахнулся. Вскоре игру оборвала новая тревога, в матче наступила пауза. А после возобновления поединка "Александрия" сумела довести дело до ничьей, хотя чуть не пропустила после того, как Швед попал в штангу.

"Шахтер" потерял очки. Команда Марино Пушича не может выиграть уже три матча подряд.

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Мудрик прошел коридор позора — видео момента, о котором украинец хочет забыть.

Ванат рассказал об обмене шутками с Гармашем после матча "Металлиста 1925" с "Динамо".

Почеттино разозлил владельца "Челси" и может быть уволен.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Довбиком активно интересуются три клуба из Англии.