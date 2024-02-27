Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтеру благодаря скандалу в УПЛ добавят три очка вместо одного arrow

Шахтеру благодаря скандалу в УПЛ добавят три очка вместо одного

27 февраля 2024 20:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтеру благодаря скандалу в УПЛ добавят три очка вместо одного
Матч "Александрия" — "Шахтер". Фото: "Александрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Провальный матч донецкого "Шахтера" против "Александрии" (0:0) может получить неожиданное продолжение. Сопернику "горняков" грозит техническое поражение.

По информации ТаТоТаке, "Александрия" могла выпустить на поле игрока, не внесенного в заявку.

"Александрия" получит поражение 0:3

По информации источника, "Александрия" выпустила на поле Ивана Калюжного, которого перед матчем не внесли в заявку. В клубе уже поняли свою ошибку и готовятся понести наказание.

Источника отметил, что это была одна из лучших игр в сезоне для Калюжного.

"Команда Ротаня провела против "Шахтера", возможно, лучший матч в сезоне. А Иван Калюжный вошел в символическую сборную тура по версии Смолового.

Но представители "Александрии" не внесли игрока в официальную заявку. В самом клубе понимают, что оправдать это в КДК невозможно", — говорится в сообщении.

Отметим, что техническая победа 3:0 поменяет в турнирной таблице у "Шахтера" одно очко за ничью на три за выигранный матч.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после "Байера". 

Экс-футболист "Динамо" рассказал, почему не верит в Шовковского.

футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Александрия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

Актуальное по теме