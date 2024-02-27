Шахтеру благодаря скандалу в УПЛ добавят три очка вместо одного

Матч "Александрия" — "Шахтер". Фото: "Александрия"

Провальный матч донецкого "Шахтера" против "Александрии" (0:0) может получить неожиданное продолжение. Сопернику "горняков" грозит техническое поражение.

По информации ТаТоТаке, "Александрия" могла выпустить на поле игрока, не внесенного в заявку.

"Александрия" получит поражение 0:3

По информации источника, "Александрия" выпустила на поле Ивана Калюжного, которого перед матчем не внесли в заявку. В клубе уже поняли свою ошибку и готовятся понести наказание.

Источника отметил, что это была одна из лучших игр в сезоне для Калюжного.

"Команда Ротаня провела против "Шахтера", возможно, лучший матч в сезоне. А Иван Калюжный вошел в символическую сборную тура по версии Смолового.

Но представители "Александрии" не внесли игрока в официальную заявку. В самом клубе понимают, что оправдать это в КДК невозможно", — говорится в сообщении.

Отметим, что техническая победа 3:0 поменяет в турнирной таблице у "Шахтера" одно очко за ничью на три за выигранный матч.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

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