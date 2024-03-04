КДК УАФ принял решение по скандальному матчу Александрия — Шахтер

Калюжный в матче против "Шахтера". Фото: "Александрия"

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. На нем рассматривались резонансные эпизоды 18-го тура Украинской премьер-лиги.

Одним из вопросов было нарушение регламента со стороны "Александрии" в матче с донецким "Шахтером", сообщили в УАФ.

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Решение по делу "Александрии"

Как сообщалось, в матче 18-го тура УПЛ между "Александрией" и "Шахтером" команды голов не забили — 0:0. Потеря двух очков болезненно сказалась на "горняках", ведущих борьбу за чемпионство.

Одним из лучших футболистов на поле был игрок "Александрии" Иван Калюжный, вернувшийся зимой из аренды в ЛНЗ.

Однако после матча стало известно, что Калюжного не заявили на вторую половину сезона. На сайте УПЛ он на тот момент числился в ЛНЗ.

Автоматическая система должна была сразу показать проблемы с заявкой, но был сбой, который не позволил этого сделать.

В КДК УАФ приняли решение признать вину "Александрии", из-за чего результат матча был отменен, а клубу засчитали техническое поражение со счетом 3:0. Соответственно, "Шахтер" победил 3:0 и вместо одного очка разжился тремя.

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