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КДК УАФ принял решение по скандальному матчу Александрия — Шахтер

4 марта 2024 17:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
КДК УАФ принял решение по скандальному матчу Александрия — Шахтер
Калюжный в матче против "Шахтера". Фото: "Александрия"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. На нем рассматривались резонансные эпизоды 18-го тура Украинской премьер-лиги.

Одним из вопросов было нарушение регламента со стороны "Александрии" в матче с донецким "Шахтером", сообщили в УАФ.

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Матч "Александрия" — "Шахтер". Фото: "Александрия"

Решение по делу "Александрии"

Как сообщалось, в матче 18-го тура УПЛ между "Александрией" и "Шахтером" команды голов не забили — 0:0. Потеря двух очков болезненно сказалась на "горняках", ведущих борьбу за чемпионство.

Одним из лучших футболистов на поле был игрок "Александрии" Иван Калюжный, вернувшийся зимой из аренды в ЛНЗ.

Однако после матча стало известно, что Калюжного не заявили на вторую половину сезона. На сайте УПЛ он на тот момент числился в ЛНЗ.

Автоматическая система должна была сразу показать проблемы с заявкой, но был сбой, который не позволил этого сделать.

В КДК УАФ приняли решение признать вину "Александрии", из-за чего результат матча был отменен, а клубу засчитали техническое поражение со счетом 3:0. Соответственно, "Шахтер" победил 3:0 и вместо одного очка разжился тремя.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

ФК Шахтер
УАФ
УПЛ
Александрия
КДК УАФ

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