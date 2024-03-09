"Азов" вручил донецкому Шахтеру специальную награду

Игроки "Шахтера" с наградой от "Азова". Фото: "Шахтер"

Бригада Национальной гвардии Украины отметила донецкий "Шахтер". Раньше "горняки" помогали подразделению.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

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По информации клуба, "Азов" вручил награду в день матча 20-го тура Украинской премьер-лиги против "Колоса" (3:2).

В "Азове" вручили награду "за усиление боеспособности подразделения, сплоченность на пути к независимости Украины и преданность Родине и нации".

Награду лично вручили генеральному директору Сергею Палкину, а после победы фото с ним сделала вся команда.

Интересно, что кроме помощи военным на фронте, "Шахтер" с участием "Азова" основал футбольную команду, в которой играют военные с ампутацией.

В настоящее время "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У "горняков" столько же баллов, как и у "Кривбасса", но на две игры меньше и победа в очном противостоянии.

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