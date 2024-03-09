"Азов" вручил донецкому Шахтеру специальную награду
Бригада Национальной гвардии Украины отметила донецкий "Шахтер". Раньше "горняки" помогали подразделению.
Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
🧡 «Шахтер» получил отличие от бригады специального назначения «Азов» 🇺🇦 #Shakhtar #Украина pic.twitter.com/KmT2lmscdU— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
"Шахтер" получил награду
По информации клуба, "Азов" вручил награду в день матча 20-го тура Украинской премьер-лиги против "Колоса" (3:2).
В "Азове" вручили награду "за усиление боеспособности подразделения, сплоченность на пути к независимости Украины и преданность Родине и нации".
Награду лично вручили генеральному директору Сергею Палкину, а после победы фото с ним сделала вся команда.
Интересно, что кроме помощи военным на фронте, "Шахтер" с участием "Азова" основал футбольную команду, в которой играют военные с ампутацией.
В настоящее время "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. У "горняков" столько же баллов, как и у "Кривбасса", но на две игры меньше и победа в очном противостоянии.
Напомним, "Реал" готов выставить Лунина на трансфер.
Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.
Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.
Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.
Мудрику придется уйти из "Челси" — известна причина.
Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.
Читайте Новини.LIVE!