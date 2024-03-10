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Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины

10 марта 2024 21:15
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины
Карло Анчелотти во время матча с "Мальоркой". Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти безрадостно воспринял информацию о вызове основного голкипера Андрея Лунина в сборную Украины. Он бы предпочел, чтобы футболист остался в Мадриде.

Специалист боится остаться на завершающей стадии сезона с одним Кепой Аррисабалагой, сообщил портал Defensa Central.

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Андрей Лунин
Андрей Лунин во время матча с "Атлетико". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Анчелотти боится остаться без Лунина

По информации источника, Анчелотти опасается, что вызов Лунина в национальную команду может навредить "Реалу". При этом тренер не удивлен решением Сергея Реброва привлечь к важным матчам футболиста, набравшего отличную форму.

Анчелотти боится, что Лунин может получить травму в сборной Украины и он на конец сезона останется без Андрея и Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лунин в 21 матче во всех турнирах пропустил 17 голов, в девяти играх он оставил ворота сухими.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

Милевский рассказал, где бы играл Мудрик в легендарном "Челси" Моуриньо.

Бригада "Азов" вручила донецкому "Шахтеру" специальную награду.

Главный тренер "Валенсии" расхвалил игру Романа Яремчука.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)

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