Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины

Карло Анчелотти во время матча с "Мальоркой". Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти безрадостно воспринял информацию о вызове основного голкипера Андрея Лунина в сборную Украины. Он бы предпочел, чтобы футболист остался в Мадриде.

Специалист боится остаться на завершающей стадии сезона с одним Кепой Аррисабалагой, сообщил портал Defensa Central.

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Анчелотти боится остаться без Лунина

По информации источника, Анчелотти опасается, что вызов Лунина в национальную команду может навредить "Реалу". При этом тренер не удивлен решением Сергея Реброва привлечь к важным матчам футболиста, набравшего отличную форму.

Анчелотти боится, что Лунин может получить травму в сборной Украины и он на конец сезона останется без Андрея и Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лунин в 21 матче во всех турнирах пропустил 17 голов, в девяти играх он оставил ворота сухими.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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