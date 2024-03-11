Трубин уйдет из Бенфики ради трансфера в топ-клуб
Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин летом снова сменит клуб. Молодым вратарем интересуются команды из четырех разных европейских чемпионатов.
"Бенфика" хочет заработать на трансфере Трубина большие деньги, сообщает A Bola.
Анатолий Трубин недолго будет защищать цвета португальской "Бенфики". Уже через несколько месяцев 22-летний вратарь может перейти в другую команду. На украинского футболиста претендуют сразу четыре клуба.
Трансфер Трубина из "Бенфики"
Португальский клуб готов отпустить Трубина, если получит предложение не ниже 40 млн евро. Не все претенденты на голкипера готовы заплатить такие деньги. Итальянский "Интер" и испанская "Севилья" готовы вступить в торги с "Бенфикой".
При этом мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед" могут себе позволить заплатить за украинца такие деньги. Обе команды нуждаются в стабильном, молодом и перспективном голкипере и уже давно наблюдают за развитием карьеру Трубина.
Скауты "красных дьяволов" побывали на матче чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" обыграла "Эшторил" со счетом 3:1, а украинский вратарь несколько раз спас ворота своей команды.
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