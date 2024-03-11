Трубин уйдет из Бенфики ради трансфера в топ-клуб

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин летом снова сменит клуб. Молодым вратарем интересуются команды из четырех разных европейских чемпионатов.

"Бенфика" хочет заработать на трансфере Трубина большие деньги, сообщает A Bola.

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Анатолий Трубин недолго будет защищать цвета португальской "Бенфики". Уже через несколько месяцев 22-летний вратарь может перейти в другую команду. На украинского футболиста претендуют сразу четыре клуба.

Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубина из "Бенфики"

Португальский клуб готов отпустить Трубина, если получит предложение не ниже 40 млн евро. Не все претенденты на голкипера готовы заплатить такие деньги. Итальянский "Интер" и испанская "Севилья" готовы вступить в торги с "Бенфикой".

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

При этом мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед" могут себе позволить заплатить за украинца такие деньги. Обе команды нуждаются в стабильном, молодом и перспективном голкипере и уже давно наблюдают за развитием карьеру Трубина.

Скауты "красных дьяволов" побывали на матче чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" обыграла "Эшторил" со счетом 3:1, а украинский вратарь несколько раз спас ворота своей команды.

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