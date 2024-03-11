Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин уйдет из Бенфики ради трансфера в топ-клуб arrow

Трубин уйдет из Бенфики ради трансфера в топ-клуб

11 марта 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин уйдет из Бенфики ради трансфера в топ-клуб
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин летом снова сменит клуб. Молодым вратарем интересуются команды из четырех разных европейских чемпионатов. 

"Бенфика" хочет заработать на трансфере Трубина большие деньги, сообщает A Bola

Читайте также:

Анатолий Трубин недолго будет защищать цвета португальской "Бенфики". Уже через несколько месяцев 22-летний вратарь может перейти в другую команду. На украинского футболиста претендуют сразу четыре клуба. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на разминке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубина из "Бенфики" 

Португальский клуб готов отпустить Трубина, если получит предложение не ниже 40 млн евро. Не все претенденты на голкипера готовы заплатить такие деньги. Итальянский "Интер" и испанская "Севилья" готовы вступить в торги с "Бенфикой". 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

При этом мюнхенская "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед" могут себе позволить заплатить за украинца такие деньги. Обе команды нуждаются в стабильном, молодом и перспективном голкипере и уже давно наблюдают за развитием карьеру Трубина. 

Скауты "красных дьяволов" побывали на матче чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" обыграла "Эшторил" со счетом 3:1, а украинский вратарь несколько раз спас ворота своей команды. 

Напомним, Дани Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда.

Тренер "Реала" Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины. 

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
Футбол трансферы
Бенфика
Анатолий Трубин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса