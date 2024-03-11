Кто возглавит Барселону — главный претендент встретился с Гвардиолой

Футболисты "Барселоны" после матча с "Мальоркой". Фото: Reuters/Albert Gea

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает поиски нового тренера. Бывший наставник команды Хосеп Гвардиола недавно встретился с одним из претендентов на эту позицию.

Тренер "Манчестер Сити" дал несколько советов своему коллеге, сообщает Bild.

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Тренер Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Carl Recine

О чем Флик говорил с Гвардиолой

Бывший тренер "Баварии" уже объявил о том, что его приоритетом является работа в "Барселоне". Флик серьезно готовится к этой роли. Он побывал в Англии, где посетил несколько матчей Премьер-лиге, а также встретился с Гвардиолой и его бывший помощником Доменеком Торрентом.

Ханс-Дитер Флик на матче "Фулхэма" и "Брайтона". Фото: Reuters/David Klein

Гвардиола рассказал Флику о том, как обстоят дела в "Барселоне" и какие методы он использовал во время работы в каталонском клубе. Торрент объяснил немецкому наставнику, чего ждут каталонские болельщики и как выстроить отношения с руководством клуба.

Также на должность главного тренера "Барселоны" претендуют Хаби Алонсо ("Байер"), Тьяго Мотта ("Болонья"), Рафаэль Маркес ("Барселона Б"), Роберто Де Дзерби ("Брайтон") и Мичел Санчес ("Жирона").

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