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Кто возглавит Барселону — главный претендент встретился с Гвардиолой

11 марта 2024 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кто возглавит Барселону — главный претендент встретился с Гвардиолой
Футболисты "Барселоны" после матча с "Мальоркой". Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" продолжает поиски нового тренера. Бывший наставник команды Хосеп Гвардиола недавно встретился с одним из претендентов на эту позицию. 

Тренер "Манчестер Сити" дал несколько советов своему коллеге, сообщает Bild

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Немец Ханс-Дитер Флик является одним из кандидатов на замену Хави Эрнандеса в "Барселоне". Летом каталонская команда останется без тренера вне зависимости от результатов по итогам этого сезона. 

Хосеп Гвардиола
Тренер Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Carl Recine

О чем Флик говорил с Гвардиолой 

Бывший тренер "Баварии" уже объявил о том, что его приоритетом является работа в "Барселоне". Флик серьезно готовится к этой роли. Он побывал в Англии, где посетил несколько матчей Премьер-лиге, а также встретился с Гвардиолой и его бывший помощником Доменеком Торрентом. 

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик на матче "Фулхэма" и "Брайтона". Фото: Reuters/David Klein

Гвардиола рассказал Флику о том, как обстоят дела в "Барселоне" и какие методы он использовал во время работы в каталонском клубе. Торрент объяснил немецкому наставнику, чего ждут каталонские болельщики и как выстроить отношения с руководством клуба. 

Также на должность главного тренера "Барселоны" претендуют Хаби Алонсо ("Байер"), Тьяго Мотта ("Болонья"), Рафаэль Маркес ("Барселона Б"), Роберто Де Дзерби ("Брайтон") и Мичел Санчес ("Жирона"). 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

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спорт
футбол
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тренер

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