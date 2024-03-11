Свитолина пожаловалась на травму и усталость

Элина Свитолина позирует для болельщиков. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально вернулась на корт после рождения дочери. Однако травмы мешают ей регулярно бороться за трофеи на престижных турнирах.

Свитолина рассказала, как борется со своими травмами, в интервью "Большому теннису Украины".

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Элина Свитолина не смогла выступить на первенстве в Дохе (Катар), но отправилась в Дубай (ОАЭ), чтобы попробовать выиграть это первенство. Но за несколько дней до начала турнира у теннисистки начала сильно болеть спина. Желание играть во что бы то ни было привело к тому, что Элина была вынуждена регулярно принимать обезболивающие препараты.

Элина Свитолина на отдыхе. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Травма Свитолиной

После турнира в Эмиратах теннисистка прошла медицинское обследование, которое выявило у нее воспаление. Свитолиной пришлось неделю провести без тренировок. При этом она продолжала заниматься в тренажерном зале, чтобы поддерживать форму. Это позволило Элине выступить на Индиан-Уэллс.

Теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский с болельщиками. Фото: instagram.com/elisvitolina/

В настоящее время Свитолина нормально себя чувствует. Она уже не может тренироваться с той же интенсивностью, как в молодости, но до сих пор работает на корте по полтора часа практически каждый день. Элина тщательно следит за состоянием здоровья и полностью выкладывается на занятиях. Теннисистка мечтает о новых победах.

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