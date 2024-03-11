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Свитолина пожаловалась на травму и усталость

11 марта 2024 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина пожаловалась на травму и усталость
Элина Свитолина позирует для болельщиков. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфально вернулась на корт после рождения дочери. Однако травмы мешают ей регулярно бороться за трофеи на престижных турнирах. 

Свитолина рассказала, как борется со своими травмами, в интервью "Большому теннису Украины". 

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Элина Свитолина не смогла выступить на первенстве в Дохе (Катар), но отправилась в Дубай (ОАЭ), чтобы попробовать выиграть это первенство. Но за несколько дней до начала турнира у теннисистки начала сильно болеть спина. Желание играть во что бы то ни было привело к тому, что Элина была вынуждена регулярно принимать обезболивающие препараты. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина на отдыхе. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Травма Свитолиной 

После турнира в Эмиратах теннисистка прошла медицинское обследование, которое выявило у нее воспаление. Свитолиной пришлось неделю провести без тренировок. При этом она продолжала заниматься в тренажерном зале, чтобы поддерживать форму. Это позволило Элине выступить на Индиан-Уэллс.

Элина Свитолина
Теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский с болельщиками. Фото: instagram.com/elisvitolina/

В настоящее время Свитолина нормально себя чувствует. Она уже не может тренироваться с той же интенсивностью, как в молодости, но до сих пор работает на корте по полтора часа практически каждый день. Элина тщательно следит за состоянием здоровья и полностью выкладывается на занятиях. Теннисистка мечтает о новых победах. 

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спорт
Элина Свитолина
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