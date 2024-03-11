Бывший тренер Шахтера может возглавить известный украинский клуб

Патрик Ван Леувен во время матча "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство житомирского клуба "Полесье" собирается сменить тренера в ближайшее время. Юрий Калитвинцев отправится в отставку.

Вместо него "Полесье" возглавит тренер, который работал с несколькими клубами Премьер-лиги, сообщает Sport.ua.

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Серия неудачных матчей "Полесья" вызвала слухи о скорой отставке Юрия Калитвинцева. По итогам 20 туров житомирская команда опустилась на шестое место в турнирной таблицы. От еврокубковой зоны ее отделает два очка.

Патрик Ван Леувен во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Полесье"

Отставка Калитвинцева может произойти уже на этой неделе. Вместо украинского наставника житомирскую команду возглавит иностранный тренер, который прекрасно знаком со спецификой УПЛ.

Новым главным тренером "Полесья" может стать 54-летний нидерландский специалист Патрик Ван Леувен. Его последним местом работы был донецкий "Шахтер", который уволил наставника в 2023 году. Ван Леувен установил антирекорд по количеству поражений среди тренеров, которые работали с "горняками" за последние 30 лет.

До приглашения возглавить "Шахтер" Ван Леувен помог луганской "Заре" завоевать бронзовые медали УПЛ в сезоне 2022/2023. Также он тренировал израильский "Маккаби" из Тель-Авива и работал в клубной академии "Шахтера".

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