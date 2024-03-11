Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший тренер Шахтера может возглавить известный украинский клуб arrow

Бывший тренер Шахтера может возглавить известный украинский клуб

11 марта 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер Шахтера может возглавить известный украинский клуб
Патрик Ван Леувен во время матча "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство житомирского клуба "Полесье" собирается сменить тренера в ближайшее время. Юрий Калитвинцев отправится в отставку.

Вместо него "Полесье" возглавит тренер, который работал с несколькими клубами Премьер-лиги, сообщает Sport.ua

Читайте также:

Серия неудачных матчей "Полесья" вызвала слухи о скорой отставке Юрия Калитвинцева. По итогам 20 туров житомирская команда опустилась на шестое место в турнирной таблицы. От еврокубковой зоны ее отделает два очка. 

Патрик Ван Леувен
Патрик Ван Леувен во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Полесье"

Отставка Калитвинцева может произойти уже на этой неделе. Вместо украинского наставника житомирскую команду возглавит иностранный тренер, который прекрасно знаком со спецификой УПЛ. 

Новым главным тренером "Полесья" может стать 54-летний нидерландский специалист Патрик Ван Леувен. Его последним местом работы был донецкий "Шахтер", который уволил наставника в 2023 году. Ван Леувен установил антирекорд по количеству поражений среди тренеров, которые работали с "горняками" за последние 30 лет. 

До приглашения возглавить "Шахтер" Ван Леувен помог луганской "Заре" завоевать бронзовые медали УПЛ в сезоне 2022/2023. Также он тренировал израильский "Маккаби" из Тель-Авива и работал в клубной академии "Шахтера". 

 Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Дани Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда.

Тренер "Реала" Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины. 

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
тренер
Патрик ван Леувен
Полесье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса