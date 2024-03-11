Полесье уволит Калитвинцева — что известно

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев. Фото: "Полесье"

После провального начала второй части сезона УПЛ в житомирском "Полесье" пойдут на кардинальные изменения. Связаны они с изменениями на тренерском мостике.

По информации ТаТоТаке, "Полесье" вскоре покинет главный тренер Юрий Калитвинцев.

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Источник рассказал, что в ближайшее время "Полесье" должно сделать официальное объявление об отставке Калитвинцева.

После заявления об отставке Калитвинцева исполнять обязанности будет главный тренер "Звягеля" — Сергей Шищенко.

После зимней паузы "Полесье" в УПЛ сыграло вничью со львовским "Рухом" (1:1), проиграло ЛНЗ (0:1) и "Александрии" (1:2). В турнирной таблице команда опустилась на шестую позицию, пропустив впереди себя "Шахтер", "Динамо" и "Рух".

Щищенко как главный тренер, кроме "Звягеля", также тренировал "Николаев", "Буковину" и "Полесье" в сезоне 2020-2021 гг.

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