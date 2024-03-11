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Полесье уволит Калитвинцева — что известно

11 марта 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Полесье уволит Калитвинцева — что известно
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После провального начала второй части сезона УПЛ в житомирском "Полесье" пойдут на кардинальные изменения. Связаны они с изменениями на тренерском мостике.

По информации ТаТоТаке, "Полесье" вскоре покинет главный тренер Юрий Калитвинцев.

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Увольнение Калитвинцева

Источник рассказал, что в ближайшее время "Полесье" должно сделать официальное объявление об отставке Калитвинцева.

После заявления об отставке Калитвинцева исполнять обязанности будет главный тренер "Звягеля" — Сергей Шищенко.

После зимней паузы "Полесье" в УПЛ сыграло вничью со львовским "Рухом" (1:1), проиграло ЛНЗ (0:1) и "Александрии" (1:2). В турнирной таблице команда опустилась на шестую позицию, пропустив впереди себя "Шахтер", "Динамо" и "Рух".

Щищенко как главный тренер, кроме "Звягеля", также тренировал "Николаев", "Буковину" и "Полесье" в сезоне 2020-2021 гг.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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Бригада "Азов" вручила донецкому "Шахтеру" специальную награду.

Главный тренер "Валенсии" расхвалил игру Романа Яремчука.

футбол
УПЛ
Полесье
Юрий Калитвинцев

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