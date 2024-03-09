Ворскла и Александрия одержали победы на выезде, Кривбасс минимально одолел Оболонь дома

"Черноморец" уступил дома. Фото: "Черноморец"

Матчи субботы в УПЛ подарили две победы гостей и один минимальный успех хозяев. Только "Кривбасс" на собственном поле сумел заработать три очка, а "Черноморец" и "Полесье" уступили в родных стенах "Ворскле" и "Александрии" соответственно.

Итоги субботних матчей Украинской Премьер-лиги в материале Новини.LIVE.

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"Ворскла" — самый неудобный соперник для "Черноморца" в последние годы. Два матча из трех одесситов проиграли на последних минутах. И вот снова при равной игре хозяева пропустили не совсем логический гол — после навеса с левого фланга мяч опустился за воротничок Данилу Варакути.

Оставалось играть три минуты, и у Андрея Штогрина был хороший момент, чтобы забить. Но капитан не попал в ворота.

До пропущенного мяча у одесситов были моменты открытия счета. После относительно равной борьбы в первом тайме одесситы значительно активнее провели вторую половину матча.

Этому способствовал выход на поле Артема Присяжнюка. Молодой исполнитель угрожал воротам "Ворсклы" со штрафного, а позже сделал почти результативную скидку.

"Черноморец" — "Ворскла" — 0:1

Гол: Бацула, 89.

"Черноморец": Варакута — Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузык (Зе, 83), Васильев, Авагимян — Бойчук (Альваренга, 82), Иеде (Присяжнюк, 46), Штогрин.

"Ворскла": Исенко — Крупский (Галас, 89), Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко — Степанюк, Челядин, Сиссоко, Мякушко — Ковталюк.

Предупреждение: Иеде, Штогрин, Авагимян — Ковталюк.

"Александрия" удивила "Полесье"

В Житомире "Александрия" начала с быстрого гола. Уже на 10-й минуте навес от Калитвинцева с правого фланга замкнул на границе вратарского Михайленко. Быстрый гол гости себе обеспечили.

Сравнить счет хозяева сумели только после перерыва. "Полесье" заработало пенальти на 62-й минуте. Постарался тогда Тейлор на правом фланге штрафного и сфолил против него Калюжный, имея в пассиве предупреждение. Удаления не было, но Козак удачно выполнил приговор.

Но последнее слово было за гостями. Беляев появился на поле, а уже через шесть минут уничтожил Тейлора дриблингом на левом фланге штрафной и укатил на дальнюю под пустые для Шулянского.

"Полесье" — "Александрия" — 1:2.

Голы: Казак, 62 (пен.) — Михайленко, 10, Шулянский, 77.

"Полесье": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко — Таллес Коста (Крушинский, 46), Танковский (Кравченко, 84) — Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Мустафаев, 46), Казак — Будковский.

"Александрия": Шевченко — Копина (Скорко, 85), Логинов, Кампуш, Мартынюк — Калюжный, Михайленко (Шостак, 81), Ковалец — Калитвинцев (Беляев, 71), Кулаков (Погорелый, 71), Шулянский (Костишин, 81).

Предупреждение: Михайличенко — Калюжный, Тейлор, Беляев.

На 83-й минуте был удален Лукас Тейлор (Полесье) (второе предупреждение).

Два перерыва в Кривом Роге

В матче в Кривом Роге было два перерыва. Первая обычная после первого тайма, а вторая из-за воздушной тревоги в начале второго тайма. И эта пауза пошла на пользу хозяевам.

Гости где-то потеряли концентрацию на мгновение, а "Кривбасс", напротив, увеличил обороты, и в ответ на дальний выстрел с правого фланга от Черненко, с которым разобрался Клищук, прилетел уже полноценный гол от Кузика, которому смелым смещением с правого фланга в пределы штрафной очень помог отличиться Бандейра.

Дальше именно у команды Вернидуба было больше остроты, но голов больше в матче не было. Среди шансов "Оболони" можно отметить случаи Краснопира, Лукьянчука и Вишневского.

"Кривбасс" — "Оболонь" — 1:0

Гол: Кузык, 57.

"Кривбасс": Клищук — Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго — Бизимана, Татарков (Вакулко, 46) — Д. Кузык (Хомченовский, 87), Соса (Понедельник, 87) — Принс, Лунев (Твердохлеб, 65).

"Оболонь": Федоровский — Мединский, Карась (Лукьянчук, 71), Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко (Запорожец, 81), Слободян (Суханов, 81), Мороз (Косовский, 51) — Вишневский (Тарануха, 71) , Краснопор.

Предупреждения: Твердохлеб — Мороз, Приймак.

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