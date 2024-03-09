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Ворскла та Олександрія здобули перемоги на виїзді, Кривбас мінімально здолав Оболонь вдома

9 березня 2024 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ворскла та Олександрія здобули перемоги на виїзді, Кривбас мінімально здолав Оболонь вдома
"Чорноморець" поступився вдома. Фото: "Чорноморець"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Матчі суботи в УПЛ подарували дві перемоги гостей та один мінімальний успіх господарів. Лише "Кривбас" на власному полі зумів заробити 3 очки, а "Чорноморець" та "Полісся" поступилися у рідних стінах "Ворсклі" та "Олександрії" відповідно.

Підсумки суботніх матчів Української Прем’єр-ліги у матеріалі Новини.LIVE.

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"Ворскла" — найбільш незручний суперник для "Чорноморця" в останні роки. Два матчі з трьох одесити програли на останніх хвилинах. І от знову за рівної гри господарі пропустили не зовсім логічний гол — після навісу з лівого флангу м'яч опустився за комірець Данилу Варакуті. 

Залишалося грати три хвилини, і у Андрія Штогріна був чудовий момент, щоб забити. Але капітан не влучив у ворота. 

До пропущенного м'яча в одеситів були моменти, щоб відкрити рахунок. Після відносно рівної боротьби у першому таймі одесити значно активніше провели другу половину матчу. 

Цьому, зокрема, сприяв вихід на поле Артема Присяжнюка. Молодий виконавець загрожував воротам "Ворскли" зі штрафного, а пізніше зробив майже результативну скидку 

"Чорноморець" — "Ворскла" — 0:1

Гол: Бацула, 89.

"Чорноморець": Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Зе, 83), Васильєв, Авагімян — Бойчук (Альваренга, 82), Ієде (Присяжнюк, 46), Штогрін.

"Ворскла": Ісенко — Крупський (Галас, 89), Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.

Попередження: Ієде, Штогрін, Авагімян — Ковталюк.

"Олександрія" здивувала "Полісся"

У Житомирі "Олександрія" почала зі швидкого голу. Вже на 10-й хвилині навіс від Калітвінцева з правого флангу замкнув на межі воротарського Михайленко. Швидкий гол гості собі забезпечили.

Зрівняти рахунок господарі зуміли лише після перерви. "Полісся" заробило пенальті на 62-й хвилині. Постарався тоді Тейлор на правому фланзі штрафного й проти нього сфолив Калюжний, маючи в пасиві попередження. Вилучення не було, проте Козак вдало виконав вирок.

Але останнє слово було за гостями. Бєляєв з’явився на полі, а вже за шість хвилин знищив Тейлора дриблінгом на лівому фланзі штрафного й покотив на дальню під порожні для Шулянського.

"Полісся" — "Олександрія" — 1:2

Голи: Козак, 62 (пен.) — Михайленко, 10, Шулянський, 77.

"Полісся": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Крушинський, 46), Танковський (Кравченко, 84) — Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Мустафаєв, 46), Козак — Будківський.

"Олександрія": Шевченко — Копина (Скорко, 85), Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Шостак, 81), Ковалець — Калітвінцев (Бєляєв, 71), Кулаков (Погорілий, 71), Шулянський (Костишин, 81).

Попередження: Михайліченко — Калюжний, Тейлор, Бєляєв.

На 83-й хвилині був вилучений Лукас Тейлор (Полісся) (друге попередження).

Дві перерви у Кривому Розі

У матчі в Кривому Розі було дві перерви. Перша звичайна після першого тайма, а друга через повітряну тривогу на початку другого тайма. Й ця пауза пішла на користь саме господарям. 

Гості десь утратили концентрацію на мить, а Кривбас, навпаки, збільшив оберти, і у відповідь на дальній постріл із правого флангу від Черненка, із яким розібрався Кліщук, прилетів уже повноцінний гол від Кузика, якому сміливим зміщенням із правого флангу до меж штрафного дуже допоміг відзначитись Бандейра.

Далі саме у команди Вернідуба було більше гостроти, але голів більше у матчі не було. Серед шансів "Оболоні" можна відзначити нагоди Краснопіра, Лук’янчука та Вишневського.

"Кривбас" — "Оболонь" — 1:0

Гол: Кузик, 57.

"Кривбас": Кліщук — Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Татарков (Вакулко, 46) — Д. Кузик (Хомченовський, 87), Соса (Понєдєльнік, 87) — Прінс, Луньов (Твердохліб, 65).

"Оболонь": Федорівський — Мединський, Карась (Лук’янчук, 71), Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко (Запорожець, 81), Слободян (Суханов, 81), Мороз (Косовський, 51) — Вишневський (Тарануха, 71), Краснопір.

Попередження: Твердохліб — Мороз, Приймак.

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Чорноморець
УПЛ
Кривбасс
Олександрія
Ворскла
Полісся
ФК Оболонь

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