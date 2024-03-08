Караваев рассказал, был ли пенальти в матче Динамо с Вересом
"Верес" из Ровно стал первой командой, которая отобрала очки у киевского "Динамо" с тех пор, как столичный клуб возглавил Александр Шовковский. Соперники сыграли вничью со счетом 1:1.
Решающий гол футболисты "Вереса" забили с пенальти уже в добавленное время, сообщает УПЛ ТБ.
Серия "Динамо" из шести побед подряд завершилась в матче с "Вересом". Киевская команда контролировала ход поединка и первой забила гол. Подопечные Александра Шовковского создали несколько моментов у ворот соперника, но упустили победу в конце встречи.
Был ли пенальти в ворота "Динамо"?
Уже на 9 добавленной минуте футболист "Динамо" Бенито ударил по ноге соперника в собственной штрафной. Рефери назначил пенальти, и голкипер "бело-синих" Бущан не сумел справиться с ударом Марко Мрвалевича.
Защитник "Динамо" Александр Караваев признал, что итоговый счет матча оказался справедливым. Он рассказал, что столичные футболисты слишком рано поверили в победу и потеряли концентрацию в конце противостояния. По этой же причине "Динамо" не реализовало несколько опасных моментов, хотя второй гол мог снять вопрос о победителе встречи.
Сам Караваев был далеко от штрафной "Динамо", когда рефери назначил пенальти в ворота Бущана. Александр доверяет мнению главного судьи матча, который принял решение назначить одиннадцатиметровый удар.
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