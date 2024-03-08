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Караваев рассказал, был ли пенальти в матче Динамо с Вересом

8 марта 2024 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Караваев рассказал, был ли пенальти в матче Динамо с Вересом
Караваев поздравляет Волошина с забитым голом. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

"Верес" из Ровно стал первой командой, которая отобрала очки у киевского "Динамо" с тех пор, как столичный клуб возглавил Александр Шовковский. Соперники сыграли вничью со счетом 1:1. 

Решающий гол футболисты "Вереса" забили с пенальти уже в добавленное время, сообщает УПЛ ТБ

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Серия "Динамо" из шести побед подряд завершилась в матче с "Вересом". Киевская команда контролировала ход поединка и первой забила гол. Подопечные Александра Шовковского создали несколько моментов у ворот соперника, но упустили победу в конце встречи. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан пропускает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Был ли пенальти в ворота "Динамо"?

Уже на 9 добавленной минуте футболист "Динамо" Бенито ударил по ноге соперника в собственной штрафной. Рефери назначил пенальти, и голкипер "бело-синих" Бущан не сумел справиться с ударом Марко Мрвалевича. 

Защитник "Динамо" Александр Караваев признал, что итоговый счет матча оказался справедливым. Он рассказал, что столичные футболисты слишком рано поверили в победу и потеряли концентрацию в конце противостояния. По этой же причине "Динамо" не реализовало несколько опасных моментов, хотя второй гол мог снять вопрос о победителе встречи. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сам Караваев был далеко от штрафной "Динамо", когда рефери назначил пенальти в ворота Бущана. Александр доверяет мнению главного судьи матча, который принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком "Манчестер Сити"

Зинченко готовится к уходу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

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скандал
спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Александр Караваев
Верес

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