Динамо потеряло очки с Вересом — судьба наказала Шовковского за игру на отбивание
В рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" провело выездной матч в ровно против "Вереса". К этой игре фаворит подошел с победной серией в шесть матчей.
Игра завершилась ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Обзор матча "Динамо" — "Верес"
В начале матча гостям удалось открыть счет. После того как Мрвальевич из убойной позиции не забил в ворота Бущана, "Динамо" побежало в контратаку. Привела она к голу Волошина.
Через несколько минут после забитого мяча "Динамо" могло удваивать счет, но Андриевский дальним ударом пробил в перекладину.
После перекладины Андриевского у гостей могли забивать Волошин, Попов и Шапаренко, но им не хватило точности.
Во втором тайме "Верес" смог подровнять игру. У хозяев начали появляться опасные моменты, тогда как киевляне начали реже атаковать.
К тому же, во втором тайме на поле стало больше борьбы. На 87-й минуте Дубинчак издали чуть не перебросил Когута, но попал в крестовину.
"Верес" в добавленное к матчу время прижал "Динамо" у своих ворот. В концовке Шовковский одновременно держал на поле четырех центральных защитников.
На последней добавленной минуте Бенито ударил в своей штрафной Мрвальевича и судья сначала не заметил момент, из-за чего возник конфликт между футболистами. Затем арбитра позвали на ВАР и он назначил пенальти. С 11-метров не промазал Мрвальевич.
"Верес" — "Динамо" — 1:1
Гол: Мрвальевич, 99 (п.) — Волошин, 6
"Верес": Когут — Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко (Вовченко, 87) — Шастал, Банада (Кухарук, 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков, 60) — Гайдучик (Шестаков, 67), Мрвальевич.
"Динамо" Киев: Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Волошин (Бенито, 86), Шапаренко (Сирота, 90+2), Кабаев (Дячук, 86) — Ванат.
Предупреждения: В. Шарай, Мрвальевич, Когут, Сезар – Попов, Ванат, Бущан
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