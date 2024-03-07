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Динамо потеряло очки с Вересом — судьба наказала Шовковского за игру на отбивание

7 марта 2024 20:50
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Агабекян Карен
редактор
Динамо потеряло очки с Вересом — судьба наказала Шовковского за игру на отбивание
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 20-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" провело выездной матч в ровно против "Вереса". К этой игре фаворит подошел с победной серией в шесть матчей.

Игра завершилась ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча "Динамо" — "Верес"

В начале матча гостям удалось открыть счет. После того как Мрвальевич из убойной позиции не забил в ворота Бущана, "Динамо" побежало в контратаку. Привела она к голу Волошина.

Через несколько минут после забитого мяча "Динамо" могло удваивать счет, но Андриевский дальним ударом пробил в перекладину.

После перекладины Андриевского у гостей могли забивать Волошин, Попов и Шапаренко, но им не хватило точности.

Во втором тайме "Верес" смог подровнять игру. У хозяев начали появляться опасные моменты, тогда как киевляне начали реже атаковать.

К тому же, во втором тайме на поле стало больше борьбы. На 87-й минуте Дубинчак издали чуть не перебросил Когута, но попал в крестовину.

"Верес" в добавленное к матчу время прижал "Динамо" у своих ворот. В концовке Шовковский одновременно держал на поле четырех центральных защитников. 

На последней добавленной минуте Бенито ударил в своей штрафной Мрвальевича и судья сначала не заметил момент, из-за чего возник конфликт между футболистами. Затем арбитра позвали на ВАР и он назначил пенальти. С 11-метров не промазал Мрвальевич.

"Верес" — "Динамо" — 1:1

Гол: Мрвальевич, 99 (п.) — Волошин, 6

"Верес": Когут — Морозко, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко (Вовченко, 87) — Шастал, Банада (Кухарук, 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков, 60) — Гайдучик (Шестаков, 67), Мрвальевич.

"Динамо" Киев: Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак — Андриевский, Шепелев — Волошин (Бенито, 86), Шапаренко (Сирота, 90+2), Кабаев (Дячук, 86) — Ванат.

Предупреждения: В. Шарай, Мрвальевич, Когут, Сезар – Попов, Ванат, Бущан

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футбол
Динамо
УПЛ
Верес

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