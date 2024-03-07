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Динамо втратило очки з Вересом — доля покарала Шовковського за гру на відбивання

7 березня 2024 20:50
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Агабекян Карен
редактор
Динамо втратило очки з Вересом — доля покарала Шовковського за гру на відбивання
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 20-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" провело виїзний матч рівно проти "Вереса". До цієї гри фаворит підійшов із переможною серією у шість матчів.

Гра завершилася нічиєю 1:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу "Динамо" — "Верес"

На початку матчу гостям удалося відкрити рахунок. Після того, як Мрвальевич із забійної позиції не забив у ворота Бущана, "Динамо" побігло в контратаку. Привела вона до гола Волошина.

За кілька хвилин після забитого м'яча "Динамо" могло подвоювати рахунок, але Андрієвський дальнім ударом пробив у перекладину.

Після поперечини Андрієвського у гостей могли забивати Волошин, Попов та Шапаренко, але їм не вистачило точності.

У другому таймі "Верес" зміг підрівняти гру. У господарів почали з'являтися небезпечні моменти, тоді як кияни почали рідше атакувати.

До того ж у другому таймі на полі побільшало боротьби. На 87-й хвилині Дубінчак здалеку мало не перекинув Когута, але влучив у хрестовину.

"Верес" у доданий до матчу час притиснув "Динамо" до своїх воріт. Наприкінці Шовковський одночасно тримав на полі чотирьох центральних захисників.

На останній доданій хвилині Беніто вдарив у своєму штрафному майданчику Мрвальевича і суддя спочатку не помітив моменту, через що виник конфлікт між футболістами. Потім арбітра покликали на ВАР і призначив пенальті. З 11-метрів не промазав Мрвальєвич.

"Верес" — "Динамо" — 1:1

Гол: Мрвальевич, 99 (п.) — Волошин, 6

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футбол
Динамо
УПЛ
Верес

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