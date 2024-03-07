Динамо втратило очки з Вересом — доля покарала Шовковського за гру на відбивання
У рамках 20-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" провело виїзний матч рівно проти "Вереса". До цієї гри фаворит підійшов із переможною серією у шість матчів.
Гра завершилася нічиєю 1:1, повідомляє портал Новини.LIVE.
Огляд матчу "Динамо" — "Верес"
На початку матчу гостям удалося відкрити рахунок. Після того, як Мрвальевич із забійної позиції не забив у ворота Бущана, "Динамо" побігло в контратаку. Привела вона до гола Волошина.
За кілька хвилин після забитого м'яча "Динамо" могло подвоювати рахунок, але Андрієвський дальнім ударом пробив у перекладину.
Після поперечини Андрієвського у гостей могли забивати Волошин, Попов та Шапаренко, але їм не вистачило точності.
У другому таймі "Верес" зміг підрівняти гру. У господарів почали з'являтися небезпечні моменти, тоді як кияни почали рідше атакувати.
До того ж у другому таймі на полі побільшало боротьби. На 87-й хвилині Дубінчак здалеку мало не перекинув Когута, але влучив у хрестовину.
"Верес" у доданий до матчу час притиснув "Динамо" до своїх воріт. Наприкінці Шовковський одночасно тримав на полі чотирьох центральних захисників.
На останній доданій хвилині Беніто вдарив у своєму штрафному майданчику Мрвальевича і суддя спочатку не помітив моменту, через що виник конфлікт між футболістами. Потім арбітра покликали на ВАР і призначив пенальті. З 11-метрів не промазав Мрвальєвич.
"Верес" — "Динамо" — 1:1
Гол: Мрвальевич, 99 (п.) — Волошин, 6
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