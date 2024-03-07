Продаж Динамо — Тимошенко розповів правду

Кирило Тимошенко. Фото: president.gov.ua

Колишній заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко прокоментував інформацію про те, що він нібито планує стати власником київського "Динамо". Сам політик спростував ці чутки.

Про це повідомив Інформатор з посиланням на власні джерела, передає Новини.LIVE.

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Все почалося з того, що народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі написав, що за чутками, колишній заступник голови Офісу Президента має намір придбати футбольний клуб "Динамо" Київ.

"Перевірю. Але виглядає, як маячня якась", — написав політик.

Новина порадувала Тимошенко

Оскільки Тимошенко вже понад рік не веде публічної діяльності, журналісти звернулися до людей з його близького оточення. За інформацією джерела, ця новина дуже розвеселило Кирила. Але при цьому він спростував ці чутки, назвавши цю інформацію "звісно ж неправдою".

У самому клубі інформацію також заперечили. Голова медіадепартаменту киян Андрій Шахов був здивований та лаконічний.

"Я взагалі вперше чую таку інформацію і про такі наміри", — відповів Шахов.

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