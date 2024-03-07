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Продаж Динамо — Тимошенко розповів правду

7 березня 2024 07:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Продаж Динамо — Тимошенко розповів правду
Кирило Тимошенко. Фото: president.gov.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко прокоментував інформацію про те, що він нібито планує стати власником київського "Динамо". Сам політик спростував ці чутки.

Про це повідомив Інформатор з посиланням на власні джерела, передає Новини.LIVE.

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Все почалося з того, що народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі написав, що за чутками, колишній заступник голови Офісу Президента має намір придбати футбольний клуб "Динамо" Київ. 

"Перевірю. Але виглядає, як маячня якась", — написав політик.

Новина порадувала Тимошенко

Оскільки Тимошенко вже понад рік не веде публічної діяльності, журналісти звернулися до людей з його близького оточення. За інформацією джерела, ця новина дуже розвеселило Кирила. Але при цьому він спростував ці чутки, назвавши цю інформацію "звісно ж неправдою".

У самому клубі інформацію також заперечили. Голова медіадепартаменту киян Андрій Шахов був здивований та лаконічний.

"Я взагалі вперше чую таку інформацію і про такі наміри", — відповів Шахов.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до англійського топклубу

Шапаренко продовжить кар'єру в Італії — "Динамо" готує трансфер. 

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру.

Депутат Гончаренко заявив, що Тимошенко може купити київське "Динамо".

Мірча Луческу погодився очолити відомий клуб

Офіс президента
Кирило Тимошенко
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Ігор Суркіс

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