Продажа Динамо — Тимошенко рассказал правду

Кирилл Тимошенко. Фото: president.gov.ua

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию о том, что он якобы планирует стать владельцем киевского "Динамо" . Сам политик опроверг эти слухи.

Об этом сообщил информатор со ссылкой на собственные источники, передает Новини.LIVE.

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Все началось с того, что народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале написал, что по слухам, бывший замглавы Офиса Президента намерен приобрести футбольный клуб "Динамо" Киев.

"Проверю. Но выглядит, как бред какой-то", — написал политик.

Новость порадовала Тимошенко

Поскольку Тимошенко уже больше года не ведет публичную деятельность, журналисты обратились к людям из его близкого окружения. По информации источника, эта новость очень развеселила Кирилла. Но при этом он опроверг эти слухи, назвав эту информацию "конечно неправдой".

В самом клубе информацию также отрицали. Глава медиадепартамента киевлян Андрей Шахов был удивлен и лаконичен.

"Я вообще впервые слышу такую информацию и о таких намерениях", — ответил Шахов.

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