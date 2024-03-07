Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Продажа Динамо — Тимошенко рассказал правду arrow

Продажа Динамо — Тимошенко рассказал правду

7 марта 2024 07:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Продажа Динамо — Тимошенко рассказал правду
Кирилл Тимошенко. Фото: president.gov.ua
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал информацию о том, что он якобы планирует стать владельцем киевского "Динамо" . Сам политик опроверг эти слухи.

Об этом сообщил информатор со ссылкой на собственные источники, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Все началось с того, что народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале написал, что по слухам, бывший замглавы Офиса Президента намерен приобрести футбольный клуб "Динамо" Киев.

"Проверю. Но выглядит, как бред какой-то", — написал политик.

Новость порадовала Тимошенко

Поскольку Тимошенко уже больше года не ведет публичную деятельность, журналисты обратились к людям из его близкого окружения. По информации источника, эта новость очень развеселила Кирилла. Но при этом он опроверг эти слухи, назвав эту информацию "конечно неправдой".

В самом клубе информацию также отрицали. Глава медиадепартамента киевлян Андрей Шахов был удивлен и лаконичен.

"Я вообще впервые слышу такую информацию и о таких намерениях", — ответил Шахов.

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Депутат Гончаренко заявил, что Тимошенко может купить киевское "Динамо"

Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб.

Офис президента
Кирилл Тимошенко
Динамо
Игорь Суркис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского