Караваєв розповів, чи був пенальті у матчі Динамо з Вересом
"Верес" із Рівного став першою командою, яка відібрала бали у київського "Динамо" з того часу, як столичний клуб очолив Олександр Шовковський. Суперники зіграли внічию з рахунком 1:1.
Вирішальний гол футболісти "Вереса" забили з пенальті вже на доданий час, повідомляє УПЛ ТБ.
Серія "Динамо" із шести перемог поспіль завершилася у матчі з "Вересом". Київська команда контролювала перебіг поєдинку та першою забила гол. Підопічні Олександра Шовковського створили декілька моментів біля воріт суперника, але змарнували перемогу наприкінці зустрічі.
Чи був пенальті у ворота "Динамо"?
Вже на 9 доданій хвилині футболіст "Динамо" Беніто вдарив по нозі суперника у власному штрафному майданчику. Рефері призначив пенальті, і голкіпер "біло-синіх" Бущан не зміг впоратися з ударом Марко Мрвалевича.
Захисник "Динамо" Олександр Караваєв визнав, що підсумковий рахунок матчу виявився справедливим. Він розповів, що столичні футболісти надто рано повірили у перемогу та втратили концентрацію наприкінці протистояння. З цієї причини "Динамо" не реалізувало кілька небезпечних моментів, хоча другий гол міг зняти питання про переможця зустрічі.
Сам Караваєв був далеко від штрафного майданчика "Динамо", коли рефері призначив пенальті у ворота Бущана. Олександр довіряє думці головного судді матчу, який ухвалив рішення призначити одинадцятиметровий удар.
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