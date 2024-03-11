Полісся звільнить Калитвинцева — що відомо
Після провального початку другої частини сезону УПЛ у житомирському "Поліссі" підуть на кардинальні зміни. Пов'язані вони зі змінами на тренерському містку.
За інформацією ТаТоТаке, "Полісся" незабаром залишить головний тренер Юрій Калитвинцев.
Звільнення Калитвинцева
Джерело розповіло, що найближчим часом "Полісся" має зробити офіційне оголошення про відставку Калитвинцева.
Після заяви про відставку Калитвинцева виконуватиме обов'язки головний тренер "Звягеля" — Сергій Шищенко.
Після зимової паузи "Полісся" в УПЛ зіграло внічию зі львівським "Рухом" (1:1), програло ЛНЗ (0:1) та "Олександрії" (1:2). У турнірній таблиці команда опустилася на шосту позицію, пропустивши поперед себе "Шахтар", "Динамо" та "Рух".
Шищенко як головний тренер, окрім "Звягеля", також тренував "Миколаїв", "Буковину" та "Полісся" у сезоні 2020-2021 років.
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