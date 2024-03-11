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Полісся звільнить Калитвинцева — що відомо

11 березня 2024 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Полісся звільнить Калитвинцева — що відомо
Головний тренер "Полісся" Юрій Калитвинцев. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після провального початку другої частини сезону УПЛ у житомирському "Поліссі" підуть на кардинальні зміни. Пов'язані вони зі змінами на тренерському містку.

За інформацією ТаТоТаке, "Полісся" незабаром залишить головний тренер Юрій Калитвинцев.

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Джерело розповіло, що найближчим часом "Полісся" має зробити офіційне оголошення про відставку Калитвинцева.

Після заяви про відставку Калитвинцева виконуватиме обов'язки головний тренер "Звягеля" — Сергій Шищенко.

Після зимової паузи "Полісся" в УПЛ зіграло внічию зі львівським "Рухом" (1:1), програло ЛНЗ (0:1) та "Олександрії" (1:2). У турнірній таблиці команда опустилася на шосту позицію, пропустивши поперед себе "Шахтар", "Динамо" та "Рух".

Шищенко як головний тренер, окрім "Звягеля", також тренував "Миколаїв", "Буковину" та "Полісся" у сезоні 2020-2021 років.

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футбол
УПЛ
Полісся
Юрій Калитвинцев

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