Колишній тренер Шахтаря може очолити відомий український клуб

Патрік Ван Леувен під час матчу "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво житомирського клубу "Полісся" збирається змінити тренера найближчим часом. Юрій Калитвинцев вирушить у відставку.

Замість нього "Полісся" очолить тренер, який працював із декількома клубами Прем'єр-ліги, повідомляє Sport.ua.

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Серія невдалих матчів "Полісся" викликала чутки про швидку відставку Юрія Калитвинцева. За підсумками 20 турів житомирська команда опустилася на шосте місце у турнірній таблиці. Від єврокубкової зони її здобуде два очки.

Патрік Ван Леувен під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Хто очолить "Полісся"

Замість українського наставника житомирську команду очолить іноземний тренер, який чудово знайомий зі специфікою УПЛ.

Новим головним тренером "Полісся" може стати 54-річний нідерландський фахівець Патрік Ван Леувен. Його останнім місцем роботи був донецький "Шахтар", який звільнив наставника у 2023 році. Ван Леувен встановив антирекорд за кількістю поразок серед тренерів, які працювали із "гірниками" за останні 30 років.

До запрошення очолити "Шахтар" Ван Леувен допоміг луганській "Зорі" здобути бронзові медалі УПЛ у сезоні 2022/2023. Також він тренував ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва та працював у клубній академії "Шахтаря".

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