Дані Алвес скоїв самогубство у в'язниці — фейк чи правда

Дані Алвес. Фото: Reuters

У Бразилії повідомили, що 40-річний колишній футболіст "Барселони", "Ювентуса" та ПСЖ Дані Алвес наклав на себе руки у камері ув'язнення. Спочатку інформацію про смерть футболіста опублікував журналіст Пауло Альбукерке, а пізніше спростував брат Алвеса.

Що насправді відбувається з відомим правим захисником збірної Бразилії, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"До мене дійшла інформація, що Дані Алвес наклав на себе руки", — написав Альбукерке у своєму Twitter.

Пост про смерть Дані Алвеса. Скрін з Twitter

Однак жодних підтверджень від авторитетних джерел не було. Варто зазначити, що й спростування цієї інформації від Алвеса чи його оточення так само не було.

Смерть Алвеса — фейк

Пізніше інформацію про самогубство Дані Алвеса спростували адвокати футболіста та його брат Ней Алвес.

"Ви вже засудили хлопця, хлопець уже у в'язниці… Тепер ви хочете побачити хлопця мертвим? Моєму батькові більше 70 років, мамі більше 60. У вас немає сім'ї? Тепер вони продовжують розповсюджувати ці речі. Так помилує Бог ваші життя", — відео з заявою Нея Алвеса розміщено на сайті бразильського D24am.

Також в соцмережах почали повідомляти, що сторінка Пауло Альбукерке є фейковою та це нібито так званий "тролль" в твіттері.

Нагадаємо, Дані Алвеса раніше звинуватили у зґвалтуванні 23-річної дівчини, яке він здійснив у нічному клубі Sutton у Барселоні у грудні 2022 року. Сам Алвес заперечував звинувачення, однак у 2024 році його засудили до 4,5 років ув’язнення. Також Алвеса зобов'язали виплатити потерпілій дівчині 150 тисяч євро.

Алвес є другим найтитулованішим футболістом світу. На його рахунку 43 трофеї. Більше лише у Ліонеля Мессі — 44.

Нагадаємо, "Реал" готовий виставити Луніна на трансфер.

Джошуа після перемоги над Нганну заявив, що хоче битися з переможцем пари Усик — Ф’юрі.

Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг.

Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти з "Челсі" — відома причина.

Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.