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Дані Алвес скоїв самогубство у в'язниці — фейк чи правда

10 березня 2024 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дані Алвес скоїв самогубство у в'язниці — фейк чи правда
Дані Алвес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У Бразилії повідомили, що 40-річний колишній футболіст "Барселони", "Ювентуса" та ПСЖ Дані Алвес наклав на себе руки у камері ув'язнення. Спочатку інформацію про смерть футболіста опублікував  журналіст Пауло Альбукерке, а пізніше спростував брат Алвеса.

Що насправді відбувається з відомим правим захисником збірної Бразилії, в матеріалі Новини.LIVE.

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"До мене дійшла інформація, що Дані Алвес наклав на себе руки", — написав Альбукерке у своєму Twitter.

алвес
Пост про смерть Дані Алвеса. Скрін з Twitter

Однак жодних підтверджень від авторитетних джерел не було. Варто зазначити, що й спростування цієї інформації від Алвеса чи його оточення так само не було.

Смерть Алвеса — фейк

Пізніше інформацію про самогубство Дані Алвеса спростували адвокати футболіста та його брат Ней Алвес.

"Ви вже засудили хлопця, хлопець уже у в'язниці… Тепер ви хочете побачити хлопця мертвим? Моєму батькові більше 70 років, мамі більше 60. У вас немає сім'ї? Тепер вони продовжують розповсюджувати ці речі. Так помилує Бог ваші життя", — відео з заявою Нея Алвеса розміщено на сайті бразильського D24am. 

Також в соцмережах почали повідомляти, що сторінка Пауло Альбукерке є фейковою та це нібито так званий "тролль" в твіттері.

Нагадаємо, Дані Алвеса раніше звинуватили у зґвалтуванні 23-річної дівчини, яке він здійснив у нічному клубі Sutton у Барселоні у грудні 2022 року. Сам Алвес заперечував звинувачення, однак у 2024 році його засудили до 4,5 років ув’язнення. Також Алвеса зобов'язали виплатити потерпілій дівчині 150 тисяч євро.

Алвес є другим найтитулованішим футболістом світу. На його рахунку 43 трофеї. Більше лише у Ліонеля Мессі — 44.

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фейки
самогубство
Барселона
Дані Алвес

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