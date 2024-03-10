Данные Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда

Дани Алвес. Фото: Reuters

В Бразилии сообщили, что 40-летний бывший футболист "Барселоны", "Ювентуса" и ПСЖ Дани Алвес покончил с собой в камере заключения. Сначала информацию о смерти футболиста опубликовал журналист Пауло Альбукерке, а позже опроверг брат Алвеса.

Что действительно происходит с известным правым защитником сборной Бразилии, в материале Новини.LIVE.

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"Ко мне дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой", — написал Альбукерке в своем Twitter.

Пост про смерть Дани Алвеса. Скрин с Twitter

Однако никаких подтверждений от авторитетных источников не было. Следует отметить, что и опровержения этой информации от Алвеса или его окружения так же не было.

Смерть Алвеса — фейк

Позже информацию о самоубийстве Дани Алвеса опровергли адвокаты футболиста и его брат Ней Алвес.

"Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Так помилует Бог ваши жизни", — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am.

Также в соцсетях начали сообщать, что страница Пауло Альбукерке фейковая и это якобы так называемый "тролль" в твиттере.

Напомним, Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, которое он совершил в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам Алвес отрицал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Алвес является вторым самым титулованным футболистом мира. На его счету 43 трофея. Больше всего у Лионеля Месси — 44.

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