Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Данные Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда arrow

Данные Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда

10 марта 2024 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Данные Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда
Дани Алвес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Бразилии сообщили, что 40-летний бывший футболист "Барселоны", "Ювентуса" и ПСЖ Дани Алвес покончил с собой в камере заключения. Сначала информацию о смерти футболиста опубликовал журналист Пауло Альбукерке, а позже опроверг брат Алвеса.

Что действительно происходит с известным правым защитником сборной Бразилии, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"Ко мне дошла информация, что Дани Алвес покончил с собой", — написал Альбукерке в своем Twitter.

алвес
Пост про смерть Дани Алвеса. Скрин с Twitter

Однако никаких подтверждений от авторитетных источников не было. Следует отметить, что и опровержения этой информации от Алвеса или его окружения так же не было.

Смерть Алвеса — фейк

Позже информацию о самоубийстве Дани Алвеса опровергли адвокаты футболиста и его брат Ней Алвес.

"Вы уже осудили парня, парень уже в тюрьме… Теперь вы хотите увидеть парня мертвым? Моему отцу больше 70 лет, маме больше 60. У вас нет семьи? Теперь они продолжают распространять эти вещи. Так помилует Бог ваши жизни", — видео с заявлением Нея Алвеса размещено на сайте бразильского D24am.

Также в соцсетях начали сообщать, что страница Пауло Альбукерке фейковая и это якобы так называемый "тролль" в твиттере.

Напомним, Дани Алвеса ранее обвинили в изнасиловании 23-летней девушки, которое он совершил в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Сам Алвес отрицал обвинения, однако в 2024 году его приговорили к 4,5 годам заключения. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей девушке 150 тысяч евро.

Алвес является вторым самым титулованным футболистом мира. На его счету 43 трофея. Больше всего у Лионеля Месси — 44.

Напомним, "Реал" готов выставить Лунина на трансфер.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известна причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.

фейки
самоубийство
Барселона
Дани Алвес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского