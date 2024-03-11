Трубін залишить Бенфіку заради трансферу у топклуб

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін влітку знову змінить клуб. Молодим воротарем цікавляться команди із чотирьох різних європейських чемпіонатів.

"Бенфіка" хоче заробити на трансфері Трубіна великі гроші, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Анатолій Трубін недовго захищатиме кольори португальської "Бенфіки". Вже за кілька місяців 22-річний воротар може перейти до іншої команди. На українського футболіста претендують одразу чотири клуби.

Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубіна з "Бенфіки"

Португальський клуб готовий відпустити Трубіна, якщо отримає пропозицію не нижче за 40 млн євро. Не всі претенденти на голкіпера готові сплатити такі гроші. Італійський "Інтер" та іспанська "Севілья" готові вступити в торги з "Бенфікою".

Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

При цьому мюнхенська "Баварія" та англійський "Манчестер Юнайтед" можуть дозволити собі заплатити за українця такі гроші. Обидві команди потребують стабільного, молодого та перспективного голкіпера і вже давно спостерігають за розвитком кар'єру Трубіна.

Скаути "червоних дияволів" побували на матчі чемпіонату Португалії, в якому "Бенфіка" обіграла "Ешторіл" із рахунком 3:1, а український воротар кілька разів врятував ворота своєї команди.

Нагадаємо, Дані Алвес скоїв самогубство у в'язниці — фейк чи правда.

Тренер "Реала" Анчелотті не хоче відпускати Луніна до збірної України.

Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.