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Трубін залишить Бенфіку заради трансферу у топклуб

11 березня 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін залишить Бенфіку заради трансферу у топклуб
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін влітку знову змінить клуб. Молодим воротарем цікавляться команди із чотирьох різних європейських чемпіонатів.

"Бенфіка" хоче заробити на трансфері Трубіна великі гроші, повідомляє A Bola.

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Анатолій Трубін недовго захищатиме кольори португальської "Бенфіки". Вже за кілька місяців 22-річний воротар може перейти до іншої команди. На українського футболіста претендують одразу чотири клуби.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/

Трансфер Трубіна з "Бенфіки"

Португальський клуб готовий відпустити Трубіна, якщо отримає пропозицію не нижче за 40 млн євро. Не всі претенденти на голкіпера готові сплатити такі гроші. Італійський "Інтер" та іспанська "Севілья" готові вступити в торги з "Бенфікою".

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

При цьому мюнхенська "Баварія" та англійський "Манчестер Юнайтед" можуть дозволити собі заплатити за українця такі гроші. Обидві команди потребують стабільного, молодого та перспективного голкіпера і вже давно спостерігають за розвитком кар'єру Трубіна.

Скаути "червоних дияволів" побували на матчі чемпіонату Португалії, в якому "Бенфіка" обіграла "Ешторіл" із рахунком 3:1, а український воротар кілька разів врятував ворота своєї команди.

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Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

спорт
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Футбол трансфери
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Анатолій Трубін

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