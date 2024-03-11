Хто очолить Барселону — головний претендент зустрівся із Гвардіолою

Футболісти "Барселони" після матчу з "Мальоркою". Фото: Reuters/Albert Gea

Керівництво каталонської "Барселони" продовжує пошуки нового тренера. Колишній наставник команди Хосеп Гвардіола нещодавно зустрівся з одним із претендентів на цю позицію.

Тренер "Манчестер Сіті" дав декілька порад своєму колезі, повідомляє Bild.

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Тренер Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Carl Recine

Про що Флік говорив із Гвардіолою

Колишній тренер "Баварії" вже оголосив про те, що його пріоритетом є робота у "Барселоні". Флік серйозно готується до цієї ролі. Він побував в Англії, де відвідав декілька матчів Прем'єр-лізі, а також зустрівся з Гвардіолою та його колишнім помічником Доменіком Торрентом.

Ханс-Дітер Флік на матчі "Фулгема" та "Брайтона". Фото: Reuters/David Klein

Гвардіола розповів Фліку про те, які методи він використовував під час роботи в каталонському клубі. Торрент пояснив німецькому наставнику, на що чекають вболівальники "Барселони" і як вибудувати відносини з керівництвом клубу.

Також на посаду головного тренера "Барселони" претендують Хабі Алонсо ("Баєр"), Тьяго Мотта ("Болонья"), Рафаель Маркес ("Барселона Б"), Роберто Де Дзербі ("Брайтон") та Мічел Санчес ("Жирона").

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