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Хто очолить Барселону — головний претендент зустрівся із Гвардіолою

11 березня 2024 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хто очолить Барселону — головний претендент зустрівся із Гвардіолою
Футболісти "Барселони" після матчу з "Мальоркою". Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво каталонської "Барселони" продовжує пошуки нового тренера. Колишній наставник команди Хосеп Гвардіола нещодавно зустрівся з одним із претендентів на цю позицію.

Тренер "Манчестер Сіті" дав декілька порад своєму колезі, повідомляє Bild.

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Німець Ханс-Дітер Флік є одним із кандидатів на заміну Хаві Ернандеса у "Барселоні". Влітку каталонська команда залишиться без тренера, незалежно від результатів цього сезону.

Хосеп Гвардіола
Тренер Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Carl Recine

Про що Флік говорив із Гвардіолою

Колишній тренер "Баварії" вже оголосив про те, що його пріоритетом є робота у "Барселоні". Флік серйозно готується до цієї ролі. Він побував в Англії, де відвідав декілька матчів Прем'єр-лізі, а також зустрівся з Гвардіолою та його колишнім помічником Доменіком Торрентом.

Ханс-Дітер Флік
Ханс-Дітер Флік на матчі "Фулгема" та "Брайтона". Фото: Reuters/David Klein

Гвардіола розповів Фліку про те, які методи він використовував під час роботи в каталонському клубі. Торрент пояснив німецькому наставнику, на що чекають вболівальники "Барселони" і як вибудувати відносини з керівництвом клубу.

Також на посаду головного тренера "Барселони" претендують Хабі Алонсо ("Баєр"), Тьяго Мотта ("Болонья"), Рафаель Маркес ("Барселона Б"), Роберто Де Дзербі ("Брайтон") та Мічел Санчес ("Жирона").

Нагадаємо, голкіпер Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" заради трансферу до топклубу.

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