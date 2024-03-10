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Свитолина стартовала на Индиана-Уэллс с победы, Костюк идет дальше

10 марта 2024 11:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина стартовала на Индиана-Уэллс с победы, Костюк идет дальше
Элина Свитолина. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские теннисистки принимают участие в престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе. Свитолина стартовала с победы и четвертый раз одолела чешку Синякову, Цуренко уступила Наварро, Ястремская снялась, Калинина тоже проиграла Бронзетти, а Костюк идет дальше из-за отказа Вондроушевой.

Подробности выступления украинок на турнире WTA в материале Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины одержала четвертую победу подряд в матчах против Синяковой. Их предварительная встреча состоялась четыре с половиной года назад на турнире WTA 1000 в Торонто. Все матчи между Светолиной и Синяковой завершались в трех сетах.

Напомним, что Элина в десятый раз участвует на турнире в Индиан-Уэллс. Свой лучший результат она показала в 2019 году, когда смогла дойти до полуфинала.

Следующей соперницей Элины стала Эмма Наварро из США, одолевшая украинку Цуренко. Украинская теннисистка провела на корте два с половиной часа. Во втором сете Леся смогла отыграться со счета 3:1 в пользу соперницы и вела 5:3, однако не воспользовалась преимуществом. В десятом гейме решающего сета украинка пропустила брейк-поинт и затем под ноль проиграла свою подачу.

Калинина не смогла во второй раз в этом сезоне обыграть Брондзетти. Месяц назад украинка была сильнее итальянской теннисистки в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Ангелине не удалось повторить свой лучший результат на турнире в Индиан-Уэллс — в прошлом году она пришла к третьему кругу.

Позже запланирован парный матч с участием Калининой и Даяны Ястремской. Однако Ястремская  не смогла доиграть свой одиночный матч против Эммы Радукану из-за боли в животе.

Костюк уже в 1/8

Сегодня Марта Костюк должна была провести матч третьего круга против седьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой.

Однако представительница Чехии приняла решение сняться с турнира. Причина пока не сообщается.

Таким образом, Костюк без борьбы вышел в 1/8 финала турнира. Следующая соперница украинки определится в матче Беатрис Аддад Мая — Анастасия Павлюченкова.

Напомним, "Реал" готов выставить Лунина на трансфер.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известна причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.

Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Леся Цуренко
Ангелина Калинина
Марта Костюк
украинские теннисисты

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