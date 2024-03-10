Свитолина стартовала на Индиана-Уэллс с победы, Костюк идет дальше

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Украинские теннисистки принимают участие в престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе. Свитолина стартовала с победы и четвертый раз одолела чешку Синякову, Цуренко уступила Наварро, Ястремская снялась, Калинина тоже проиграла Бронзетти, а Костюк идет дальше из-за отказа Вондроушевой.

Подробности выступления украинок на турнире WTA в материале Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины одержала четвертую победу подряд в матчах против Синяковой. Их предварительная встреча состоялась четыре с половиной года назад на турнире WTA 1000 в Торонто. Все матчи между Светолиной и Синяковой завершались в трех сетах.

Напомним, что Элина в десятый раз участвует на турнире в Индиан-Уэллс. Свой лучший результат она показала в 2019 году, когда смогла дойти до полуфинала.

Elina Svitolina 🇺🇦 secures a second-round victory на WTA 1000 Indian Wells, overcoming Katerina Siniakova 🇨🇿 - 6-3, 2-6, 6-1



Next up, she faces world No. 23 Emma Navarro 🇺🇸 pic.twitter.com/O1cMOaEP9m — Russian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 10, 2024

Следующей соперницей Элины стала Эмма Наварро из США, одолевшая украинку Цуренко. Украинская теннисистка провела на корте два с половиной часа. Во втором сете Леся смогла отыграться со счета 3:1 в пользу соперницы и вела 5:3, однако не воспользовалась преимуществом. В десятом гейме решающего сета украинка пропустила брейк-поинт и затем под ноль проиграла свою подачу.

Калинина не смогла во второй раз в этом сезоне обыграть Брондзетти. Месяц назад украинка была сильнее итальянской теннисистки в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Ангелине не удалось повторить свой лучший результат на турнире в Индиан-Уэллс — в прошлом году она пришла к третьему кругу.

Эмма Raducanu вознаграждение в Индианских Вельх, как Иастремска с драгоценностями, что теряет.



Действительно Dayana является значимым и может воспользоваться временем для Miami.



Эмма смотрит непринужденно для первого 4 игры.



Они shared hug at the net & Emma applauded here off the court. ❤️ pic.twitter.com/EhXHLCW1V4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 9 марта 2024

Позже запланирован парный матч с участием Калининой и Даяны Ястремской. Однако Ястремская не смогла доиграть свой одиночный матч против Эммы Радукану из-за боли в животе.

Костюк уже в 1/8

Сегодня Марта Костюк должна была провести матч третьего круга против седьмой ракетки мира Маркеты Вондроушовой.

Однако представительница Чехии приняла решение сняться с турнира. Причина пока не сообщается.

Таким образом, Костюк без борьбы вышел в 1/8 финала турнира. Следующая соперница украинки определится в матче Беатрис Аддад Мая — Анастасия Павлюченкова.

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