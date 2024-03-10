Світоліна стартувала на Індіана-Веллс з перемоги, Костюк йде далі
Українські тенісистки беруть участь у престижних змагання в Індіан-Веллсі. Світоліна стартувала з перемоги та вчетверте здолала чешку Синякову, Цуренко поступилась Наварро, Ястремська знялась, Калініна теж програла Бронзетті, а Костюк йде далі через відмову Вондроушевої.
Подробиці виступу українок на турнірі WTA в матеріалі Новини.LIVE.
Перша ракетка України здобула четверту перемогу поспіль у матчах проти Синякової. Їхня попередня зустріч відбулася чотири з половиною роки тому на турнірі WTA 1000 у Торонто. Зазначимо, що всі матчі між Світоліною та Синяковою завершувалися у трьох сетах.
Нагадаємо, що Еліна вдесяте бере участь на турнірі в Індіан-Уеллс. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.
Elina Svitolina 🇺🇦 secures a second-round victory at the WTA 1000 Indian Wells, overcoming Katerina Siniakova 🇨🇿 - 6-3, 2-6, 6-1— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 10, 2024
Next up, she faces world No. 23 Emma Navarro 🇺🇸 pic.twitter.com/O1cMOaEP9m
Наступною суперницею Еліни стала Емма Наварро із США, яка здолала українку Цуренко. Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години. У другому сеті Леся змогла відігратися з рахунку 3:1 на користь суперниці та вела 5:3, проте не скористалася перевагою. У десятому геймі вирішального сета українка пропустила брейк-поінт і потім під нуль програла свою подачу.
Калініна не змогла вдруге цього сезону обіграти Брондзетті. Місяць тому українка була сильнішою за італійську тенісистку в першому колі турніру WTA 500 в Абу-Дабі.
Ангеліні не вдалося повторити свій найкращий результат на турнірі в Індіан-Уеллс — торік вона дійшла третього кола.
Emma Raducanu advances at Indian Wells as Yastremska withdraws due to injury.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2024
Hopefully Dayana is alright & can recover in time for Miami.
Emma looked incredible for those first 4 games.
They shared a hug at the net & Emma applauded her off the court. ❤️ pic.twitter.com/EhXHLCW1V4
Пізніше заплановано парний матч за участю Калініної та Даяни Ястремської. Однак Ястремська не змогла дограти свій поодинокий матч проти Емми Радукану через біль у животі.
Костюк вже в 1/8
Сьогодні Марта Костюк мала провести матч третього кола проти сьомої ракетки світу Маркети Вондроушової.
Проте представниця Чехії ухвалила рішення знятися з турніру. Причина поки що не повідомляється.
Таким чином, Костюк без боротьби вийшла до 1/8 фіналу турніру. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Беатріс Аддад Мая – Анастасія Павлюченкова.
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