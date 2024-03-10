Світоліна стартувала на Індіана-Веллс з перемоги, Костюк йде далі

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українські тенісистки беруть участь у престижних змагання в Індіан-Веллсі. Світоліна стартувала з перемоги та вчетверте здолала чешку Синякову, Цуренко поступилась Наварро, Ястремська знялась, Калініна теж програла Бронзетті, а Костюк йде далі через відмову Вондроушевої.

Подробиці виступу українок на турнірі WTA в матеріалі Новини.LIVE.

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Перша ракетка України здобула четверту перемогу поспіль у матчах проти Синякової. Їхня попередня зустріч відбулася чотири з половиною роки тому на турнірі WTA 1000 у Торонто. Зазначимо, що всі матчі між Світоліною та Синяковою завершувалися у трьох сетах.

Нагадаємо, що Еліна вдесяте бере участь на турнірі в Індіан-Уеллс. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.

Elina Svitolina 🇺🇦 secures a second-round victory at the WTA 1000 Indian Wells, overcoming Katerina Siniakova 🇨🇿 - 6-3, 2-6, 6-1



Next up, she faces world No. 23 Emma Navarro 🇺🇸 pic.twitter.com/O1cMOaEP9m — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 10, 2024

Наступною суперницею Еліни стала Емма Наварро із США, яка здолала українку Цуренко. Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години. У другому сеті Леся змогла відігратися з рахунку 3:1 на користь суперниці та вела 5:3, проте не скористалася перевагою. У десятому геймі вирішального сета українка пропустила брейк-поінт і потім під нуль програла свою подачу.

Калініна не змогла вдруге цього сезону обіграти Брондзетті. Місяць тому українка була сильнішою за італійську тенісистку в першому колі турніру WTA 500 в Абу-Дабі.

Ангеліні не вдалося повторити свій найкращий результат на турнірі в Індіан-Уеллс — торік вона дійшла третього кола.

Emma Raducanu advances at Indian Wells as Yastremska withdraws due to injury.



Hopefully Dayana is alright & can recover in time for Miami.



Emma looked incredible for those first 4 games.



They shared a hug at the net & Emma applauded her off the court. ❤️ pic.twitter.com/EhXHLCW1V4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2024

Пізніше заплановано парний матч за участю Калініної та Даяни Ястремської. Однак Ястремська не змогла дограти свій поодинокий матч проти Емми Радукану через біль у животі.

Костюк вже в 1/8

Сьогодні Марта Костюк мала провести матч третього кола проти сьомої ракетки світу Маркети Вондроушової.

Проте представниця Чехії ухвалила рішення знятися з турніру. Причина поки що не повідомляється.

Таким чином, Костюк без боротьби вийшла до 1/8 фіналу турніру. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Беатріс Аддад Мая – Анастасія Павлюченкова.

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