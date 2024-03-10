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Світоліна стартувала на Індіана-Веллс з перемоги, Костюк йде далі

10 березня 2024 11:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Світоліна стартувала на Індіана-Веллс з перемоги, Костюк йде далі
Еліна Світоліна. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські тенісистки беруть участь у престижних змагання в Індіан-Веллсі. Світоліна стартувала з перемоги та вчетверте здолала чешку Синякову, Цуренко поступилась Наварро, Ястремська знялась, Калініна теж програла Бронзетті, а Костюк йде далі через відмову Вондроушевої.

Подробиці виступу українок на турнірі WTA в матеріалі Новини.LIVE.

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Перша ракетка України здобула четверту перемогу поспіль у матчах проти Синякової. Їхня попередня зустріч відбулася чотири з половиною роки тому на турнірі WTA 1000 у Торонто. Зазначимо, що всі матчі між Світоліною та Синяковою завершувалися у трьох сетах.

Нагадаємо, що Еліна вдесяте бере участь на турнірі в Індіан-Уеллс. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.

Наступною суперницею Еліни стала Емма Наварро із США, яка здолала українку Цуренко. Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години. У другому сеті Леся змогла відігратися з рахунку 3:1 на користь суперниці та вела 5:3, проте не скористалася перевагою. У десятому геймі вирішального сета українка пропустила брейк-поінт і потім під нуль програла свою подачу.

Калініна не змогла вдруге цього сезону обіграти Брондзетті. Місяць тому українка була сильнішою за італійську тенісистку в першому колі турніру WTA 500 в Абу-Дабі.

Ангеліні не вдалося повторити свій найкращий результат на турнірі в Індіан-Уеллс — торік вона дійшла третього кола.

Пізніше заплановано парний матч за участю Калініної та Даяни Ястремської. Однак Ястремська не змогла дограти свій поодинокий матч проти Емми Радукану через біль у животі.

Костюк вже в 1/8

Сьогодні Марта Костюк мала провести матч третього кола проти сьомої ракетки світу Маркети Вондроушової.

Проте представниця Чехії ухвалила рішення знятися з турніру. Причина поки що не повідомляється.

Таким чином, Костюк без боротьби вийшла до 1/8 фіналу турніру. Наступна суперниця українки визначиться у матчі Беатріс Аддад Мая  – Анастасія Павлюченкова.

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Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Леся Цуренко
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
українські тенісисти

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