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Цуренко перемогла у першому колі престижного турніру в Індіан-Веллсі

8 березня 2024 05:11
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Агабекян Карен
редактор
Цуренко перемогла у першому колі престижного турніру в Індіан-Веллсі
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В американському Індіан-Веллсі стартував турнір WTA 1000. З українок у першому колі була представлена українка Леся Цуренко.

Українка зіграла з Лів Ховде із США, повідомив портал Новини.LIVE.

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Леся Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

Лів Ховде — Леся Цуренко — 3:6, 1:6

Тенісистки раніше не зустрічалися одна з одною і тому матч мав стати цікавим. Проте рівень гравчинь виявився дуже різним і Цуренко легко обіграла опонентку.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин, протягом яких Цуренко та її суперниця не подавали ейсів та зробили по дві подвійні помилки.

При цьому Цуренко реалізувала 7 із 16 брейків, а її суперниця 3 із 5.

У другому колі українка зіграє проти американки Емми Наварро. З цією тенісисткою вони раніше не зустрічалися.

Зазначимо, що решта українок стартує на турнірі з другого кола:

  • Марта Костюк — Маї Хонтама (Японія)
  • Ангеліна Калініна — Лучія Бронцетті (Італія)
  • Еліна Світоліна — Катерина Синякова (Чехія)
  • Даяна Ястремська — Емма Радукану (Великобританія)

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

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Теніс
Леся Цуренко
українські тенісисти
Індіан-Веллс (WTA)

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