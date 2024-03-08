Цуренко перемогла у першому колі престижного турніру в Індіан-Веллсі
В американському Індіан-Веллсі стартував турнір WTA 1000. З українок у першому колі була представлена українка Леся Цуренко.
Українка зіграла з Лів Ховде із США, повідомив портал Новини.LIVE.
Лів Ховде — Леся Цуренко — 3:6, 1:6
Тенісистки раніше не зустрічалися одна з одною і тому матч мав стати цікавим. Проте рівень гравчинь виявився дуже різним і Цуренко легко обіграла опонентку.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин, протягом яких Цуренко та її суперниця не подавали ейсів та зробили по дві подвійні помилки.
При цьому Цуренко реалізувала 7 із 16 брейків, а її суперниця 3 із 5.
У другому колі українка зіграє проти американки Емми Наварро. З цією тенісисткою вони раніше не зустрічалися.
Зазначимо, що решта українок стартує на турнірі з другого кола:
- Марта Костюк — Маї Хонтама (Японія)
- Ангеліна Калініна — Лучія Бронцетті (Італія)
- Еліна Світоліна — Катерина Синякова (Чехія)
- Даяна Ястремська — Емма Радукану (Великобританія)
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