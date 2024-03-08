Цуренко победила в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе
В американском Индиан-Уэллсе стартовал турнир WTA 1000. Из украинок в первом круге была представлена украинка Леся Цуренко.
Украинка сыграла с Лив Ховде из США, сообщил портал Новини.LIVE.
Лив Ховде — Леся Цуренко — 3:6, 1:6
Теннисистки ранее не встречались друг с другом и поэтому матч должен был стать интересным. Однако уровень игроков оказался очень разным и Цуренко легко обыграла оппонентку.
Матч длился 1 час 6 минут, в течение которых Цуренко и ее соперника не подавали эйсов и сделали по две двойные ошибки.
При этом Цуренко реализовала 7 из 16 брейков, а ее соперница 3 из 5.
Во втором круге украинка сыграет против американки Эммы Наварро. С этой теннисисткой они ранее не встречались.
Отметим, что остальные украинки стартуют на турнире со второго круга:
- Марта Костюк — Маи Хонтама (Япония)
- Ангелина Калинина — Лучия Бронцетти (Италия)
- Элина Свитолина — Катерина Синякова (Чехия)
- Даяна Ястремская — Эмма Радукану (Великобритания)
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