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Костюк установила рекорд, Цуренко проиграла второй ракетке мира на Australian Open

19 января 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк установила рекорд, Цуренко проиграла второй ракетке мира на Australian Open
Марта Костюк радуется победе. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Две украинские теннисистки продемонстрировали разные результаты в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Марта Костюк в напряженном поединке завоевала победу, а Леся Цуренко ничего не смогла противопоставить известной сопернице. 

Костюк установила личный рекорд на Australian Open, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Марта Костюк (WTA 37) сумела пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2024. Соперницей украинки в третьем туре стала россиянка Элина Аванесян (WTA 74). Костюк в напряженной борьбе вырвала победу. 

Марта Костюк
Марта Костюк отбивает мяч. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Australian Open 2024. Третий круг

Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 4:6, 4:6

В первом сете Костюк вела в счете 2:0, но затем проиграла семь геймов подряд. Во втором гейме второго сета Аванесян заработала брейк-поинт, который не реализовала. 

Во втором сете украинка сделала три двойные ошибки, но собралась с силами и сумела перевести поединок в решающую партию. В третьем сете Костюк удалось сделать два брейка, но Аванесян сравняла счет. Однако в итоге Марта вырвала победу.

Костюк пробилась в 1/8 Australian Open и установила личный рекорд на австралийском мейджоре. В следующем раунде она сразится с победительницей пары Мария Тимофеева (Россия) — Беатрис Хаддад (Бразилия).

Леся Цуренко
Леся Цуренко после поражения. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Вылет Леси Цуренко 

Другая украинская теннисистка завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии. Леся Цуренко не сумела ничего противопоставить второй ракетке мира Арине Соболенко, которой понадобилось для победы всего два сета и 52 минуты.

Australian Open 2024. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — 0:6, 0:6

Это была третья встреча соперниц. Соболенко одержала вторую победу подряд. Леся Цуренко заработала свой единственный брейк-поинт в первом гейме первого сета, однако так его и не реализовала. Соболенко собралась с силами и доминировала до конца поединка.

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спорт
Теннис
Australian Open
Леся Цуренко
Марта Костюк
украинские теннисисты

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