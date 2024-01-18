Ястремская уверенно одолела Грачеву на Australian Open
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская сыграла с представляющей Францию россиянкой Варварой Грачевой. Несмотря на то, что одесситка 93-я в рейтинге WTA, а ее соперница 39-я, до матча фавориткой была украинка.
В матче победу в двух сетах праздновала Ястремская, сообщил портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремская — Варвара Грачева — 6:3, 6:2
Для девушек это был первый матч друг с другом и продлился он 68 минут. Ястремская подала за матч пять эйсов, сделала одну двойную ошибку и реализовала три из четырех брейков.
Грачова за матч подала два эйса, сделала одну двойную ошибку и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.
В третьем круге Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро, которая идет 26-й в рейтинге WTA.
В первом круге Даяна сотворила одну из главных сенсаций турнира, обыграв чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.
Выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии — это лучшее его достижение на этом турнире. Ранее она уже проходила на этот этап в2019-м году.
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