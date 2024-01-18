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Ястремська впевнено здолала Грачову на Australian Open

18 січня 2024 17:14
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Агабекян Карен
редактор
Ястремська впевнено здолала Грачову на Australian Open
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому колі Відкритого чемпіонату Австралії Даяна Ястремська зіграла з росіянкою Варварою Грачовою, яка представляє Францію. Незважаючи на те, що одеситка 93-а у рейтингу WTA, а її суперниця 39-а, до матчу фавориткою була українка.

У матчі перемогу у двох сетах святкувала Ястремська, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська — Варвара Грачова — 6:3, 6:2

Для дівчат це був перший матч один з одним і він тривав 68 хвилин. Ястремська подала за матч п'ять ейсів, зробила одну подвійну помилку та реалізувала три з чотирьох брейків.

Грачова за матч подала два ейси, зробила одну подвійну помилку та не реалізувала свій єдиний брейк-пойнт.

У третьому колі Ястремська зіграє проти американки Емми Наварро, яка йде 26-ю в рейтингу WTA.

У першому колі Даяна створила одну з головних сенсацій турніру, обігравши чемпіонку Вімблдона Маркет Вондроушову.

Вихід у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії — це найкраще його досягнення на цьому турнірі. Раніше вона вже виходила на цей етап у 2019-му році.

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Даяна Ястремська
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українські тенісисти

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