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Костюк встановила рекорд, Цуренко програла другій ракетці світу на Australian Open

19 січня 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк встановила рекорд, Цуренко програла другій ракетці світу на Australian Open
Марта Костюк радіє перемозі. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дві українські тенісистки продемонстрували різні результати у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Марта Костюк у напруженому поєдинку здобула перемогу, а Леся Цуренко нічого не змогла протиставити відомої суперниці.

Костюк встановила власний рекорд на Australian Open, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк (WTA 37) зуміла пробитися до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024. Суперницею українки у третьому турі стала росіянка Еліна Аванесян (WTA 74). Костюк у напруженій боротьбі вирвала перемогу.

Марта Костюк
Марта Костюк відбиває м'яч. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Australian Open 2024. Третє коло

Еліна Аванесян (Росія) — Марта Костюк (Україна) — 6:2, 4:6, 4:6

У першому сеті Костюк вела в рахунку 2:0, але потім програла сім геймів поспіль. У другому геймі другого сета Аванесян заробила брейк-поінт, який не реалізувала.

У другому сеті українка зробила три подвійні помилки, але зібралася з силами та зуміла перевести поєдинок у вирішальну партію. У третьому сеті Костюк вдалося зробити два брейки, але Аванесян зрівняла рахунок. Проте Марта вирвала перемогу.

Костюк пробилася до 1/8 Australian Open та встановила особистий рекорд на австралійському мейджорі. У наступному раунді вона побореться з переможницею пари Марія Тимофєєва (Росія) — Беатріс Хаддад (Бразилія).

Леся Цуренко
Леся Цуренко після поразки. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Виліт Лесі Цуренко

Інша українська тенісистка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Леся Цуренко не зуміла нічого протиставити другій ракетці світу Аріні Соболенко, якій знадобилося для перемоги лише два сета та 52 хвилини.

Australian Open 2024. Третє коло

Леся Цуренко (Україна) — Аріна Соболенко (Білорусь) — 0:6, 0:6

Це була третя зустріч суперниць. Соболенко здобула другу перемогу поспіль. Леся Цуренко заробила свій єдиний брейк-поінт у першому геймі першого сета, проте його так і не реалізувала. Соболенко зібралася з силами та домінувала до кінця поєдинку.

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спорт
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Australian Open
Леся Цуренко
Марта Костюк
українські тенісисти

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