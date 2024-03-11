Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine

Лидер английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне оказался недоволен заменой в матче против "Ливерпуля". Бельгийский футболист на повышенных тонах поговорил с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

На послематчевой пресс-конференции наставник "горожан" прокомментировал этот эпизод, сообщает The Telegraph.

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В центральном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл вничью со счетом 1:1 в выездном поединке с "Ливерпулем". Хосеп Гвардиола заменил Кевина Де Брюйне на 69-й минуте поединка, и это очень не понравилось бельгийскому полузащитнику.

Хосеп Гвардиола контролирует эмоции во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine

О чем Гвардиола говорил с Де Брюйне

Главный тренер "горожан" постарался "погасить эмоции" после финального свистка. Он заявил, что не расстроен поведением бельгийского футболиста и доволен тем, как Кевин отреагировал на замену. Гвардиола подтвердил, что Де Брюйне по-прежнему необходим "Манчестер Сити".

"Я увидел отличную реакцию от нашего лидера. Он хотел продолжить играть и изменить ситуацию на поле. Его страсть и энергия подтверждают, что Де Брюйне переживает об успехах команды. Это самое главное", — объяснил Гвардиола.

Тренер добавил, что заменил бельгийца для того, чтобы выпустить на поле футболиста, который лучше держит мяч. Матео Ковачич помог "Сити" снизить атакующий потенциал "Ливерпуля".

После 28 туров лондонский "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Ливерпуль" набрал столько же очков и занял вторую строчку по дополнительным показателем. "Манчестер Сити" отстает от лидеров на один балл и идет на третьем месте.

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