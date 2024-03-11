Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне arrow

Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне

11 марта 2024 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне
Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне оказался недоволен заменой в матче против "Ливерпуля". Бельгийский футболист на повышенных тонах поговорил с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. 

На послематчевой пресс-конференции наставник "горожан" прокомментировал этот эпизод, сообщает The Telegraph.

Читайте также:

В центральном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл вничью со счетом 1:1 в выездном поединке с "Ливерпулем". Хосеп Гвардиола заменил Кевина Де Брюйне на 69-й минуте поединка, и это очень не понравилось бельгийскому полузащитнику. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола контролирует эмоции во время матча. Фото: Reuters/Carl Recine

О чем Гвардиола говорил с Де Брюйне 

Главный тренер "горожан" постарался "погасить эмоции" после финального свистка. Он заявил, что не расстроен поведением бельгийского футболиста и доволен тем, как Кевин отреагировал на замену. Гвардиола подтвердил, что Де Брюйне по-прежнему необходим "Манчестер Сити". 

"Я увидел отличную реакцию от нашего лидера. Он хотел продолжить играть и изменить ситуацию на поле. Его страсть и энергия подтверждают, что Де Брюйне переживает об успехах команды. Это самое главное", — объяснил Гвардиола. 

Тренер добавил, что заменил бельгийца для того, чтобы выпустить на поле футболиста, который лучше держит мяч. Матео Ковачич помог "Сити" снизить атакующий потенциал "Ливерпуля". 

После 28 туров лондонский "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Ливерпуль" набрал столько же очков и занял вторую строчку по дополнительным показателем. "Манчестер Сити" отстает от лидеров на один балл и идет на третьем месте. 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Дани Алвес совершил самоубийство в тюрьме — фейк или правда.

Тренер "Реала" Анчелотти не хочет отпускать Лунина в сборную Украины. 

Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

спорт
футбол
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
Кевин Де Брюйне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса