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Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

12 марта 2024 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер
Андрей Лунин во время разминки. Фото: instagram.com/realmadrid/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин оказался главной трансферной целью известного клуба. Уже летом "бланкос" получат выгодное предложение по трансферу игрока. 

"Реал" готов отпустить Лунина, сообщает Diario AS

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Андрей Лунин выступает за мадридский "Реал" с 2018 года. За это время он несколько раз уходил в аренду, но в этом сезоне сумел выиграть конкуренцию за право стать основным голкипером испанской команды. Однако вскоре ситуация может измениться. 

Реал Мадрид
Лунин в составе "Реала" перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Бельгиец Тибо Куртуа восстанавливается от травмы и готовится вернуться в ворота "Реала". В таком случае Лунин снова окажется на скамейке запасных. Мадридцы не против сохранить Лунина, но он должен смириться с ролью дублера Куртуа. 

Куда может перейти Лунин

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" уже планирует летнюю трансферную кампанию. Несмотря на то, что "красные дьяволы" могут сменить тренера, уже составлен список футболистов, которые могут пополнить команду. 

Одним из приоритетных трансферов "МЮ" станет приглашение в команду Лунина. Клуб не устраивает игра Андре Онана, вместо которого на "Олд Траффорд" должен переехать более надежный вратарь. "Юнайтед" готов заплатить за украинца 35 млн евро. 

Напомним, биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером. 

Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.

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