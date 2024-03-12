Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

Андрей Лунин во время разминки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин оказался главной трансферной целью известного клуба. Уже летом "бланкос" получат выгодное предложение по трансферу игрока.

"Реал" готов отпустить Лунина, сообщает Diario AS.

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Андрей Лунин выступает за мадридский "Реал" с 2018 года. За это время он несколько раз уходил в аренду, но в этом сезоне сумел выиграть конкуренцию за право стать основным голкипером испанской команды. Однако вскоре ситуация может измениться.

Лунин в составе "Реала" перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Бельгиец Тибо Куртуа восстанавливается от травмы и готовится вернуться в ворота "Реала". В таком случае Лунин снова окажется на скамейке запасных. Мадридцы не против сохранить Лунина, но он должен смириться с ролью дублера Куртуа.

Куда может перейти Лунин

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" уже планирует летнюю трансферную кампанию. Несмотря на то, что "красные дьяволы" могут сменить тренера, уже составлен список футболистов, которые могут пополнить команду.

Одним из приоритетных трансферов "МЮ" станет приглашение в команду Лунина. Клуб не устраивает игра Андре Онана, вместо которого на "Олд Траффорд" должен переехать более надежный вратарь. "Юнайтед" готов заплатить за украинца 35 млн евро.

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