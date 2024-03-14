Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

Криштиану Роналду отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду летом может уйти из саудовского клуба "Аль-Наср". Опытный футболист рассматривает вариант с возвращением в Европу.

Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшее время, сообщает A Bola.

Читайте также:

Криштиану Роналду может досрочно уйти из саудовского "Аль-Насра". Португалец полностью сконцентрирован на тренировках и матчах за команду из Эр-Рияда, но его семья не комфортно себя чувствует в Саудовской Аравии. Джорджина Родригес и дети регулярно уезжают в Европу и проводят все меньше времени со звездным игроком.

Роналду выводит на поле игроков "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Куда перейдет Роналду

На опытного футболиста претендуют как минимум несколько клубов. Сам Криштиану хочет продолжить карьеру в команде, которая сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Роналду мечтает снова услышать гимн еврокубкового турнира.

В услугах португальца заинтересован "Интер", однако "нерадзурри" пока не делали Роналду конкретное предложение о трансфере. А вот "Спортинг" из Лиссабона готов в любой момент предложить Роналду контракт на условиях футболиста. Сам Криштиану согласится на понижение зарплаты ради возвращения в Европу.

В этом сезоне Роналду сыграл 31 матч за "Аль-Наср" во всех турнирах. Он забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

Забарный впервые забил в АПЛ — видео гола, оценка за матч.

Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.