Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду летом может уйти из саудовского клуба "Аль-Наср". Опытный футболист рассматривает вариант с возвращением в Европу.
Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшее время, сообщает A Bola.
Криштиану Роналду может досрочно уйти из саудовского "Аль-Насра". Португалец полностью сконцентрирован на тренировках и матчах за команду из Эр-Рияда, но его семья не комфортно себя чувствует в Саудовской Аравии. Джорджина Родригес и дети регулярно уезжают в Европу и проводят все меньше времени со звездным игроком.
Куда перейдет Роналду
На опытного футболиста претендуют как минимум несколько клубов. Сам Криштиану хочет продолжить карьеру в команде, которая сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Роналду мечтает снова услышать гимн еврокубкового турнира.
В услугах португальца заинтересован "Интер", однако "нерадзурри" пока не делали Роналду конкретное предложение о трансфере. А вот "Спортинг" из Лиссабона готов в любой момент предложить Роналду контракт на условиях футболиста. Сам Криштиану согласится на понижение зарплаты ради возвращения в Европу.
В этом сезоне Роналду сыграл 31 матч за "Аль-Наср" во всех турнирах. Он забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.
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