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Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

14 марта 2024 09:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб
Криштиану Роналду отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду летом может уйти из саудовского клуба "Аль-Наср". Опытный футболист рассматривает вариант с возвращением в Европу. 

Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшее время, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду может досрочно уйти из саудовского "Аль-Насра". Португалец полностью сконцентрирован на тренировках и матчах за команду из Эр-Рияда, но его семья не комфортно себя чувствует в Саудовской Аравии. Джорджина Родригес и дети регулярно уезжают в Европу и проводят все меньше времени со звездным игроком. 

Криштиану Роналду
Роналду выводит на поле игроков "Аль-Насра". Фото: instagram.com/alnassr/

Куда перейдет Роналду 

На опытного футболиста претендуют как минимум несколько клубов. Сам Криштиану хочет продолжить карьеру в команде, которая сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Роналду мечтает снова услышать гимн еврокубкового турнира. 

В услугах португальца заинтересован "Интер", однако "нерадзурри" пока не делали Роналду конкретное предложение о трансфере. А вот "Спортинг" из Лиссабона готов в любой момент предложить Роналду контракт на условиях футболиста. Сам Криштиану согласится на понижение зарплаты ради возвращения в Европу. 

В этом сезоне Роналду сыграл 31 матч за "Аль-Наср" во всех турнирах. Он забил 28 голов и сделал 11 результативных передач. 

Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

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