Ванат может уйти из Динамо в известный европейский клуб

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат оказался в сфере интересов известного европейского клуба. Ближайшим летом форвард может перейти в другую команду.

У Ваната есть несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Bild.

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Уверенная игра Владислава Ваната в этом сезона привлекла к нему внимание нескольких европейских клубов. Контракт 22-летнего игрока "Динамо" действует до лета 2025 года, но он может сменить клуб уже через несколько месяцев.

Владислав Ванат нанес удар по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Ваната из "Динамо"

В сезоне 2023/2024 форвард киевской команды сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Это самый результативный сезон в карьере футболиста.

Ванат борется с соперником за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главным претендентом на Ваната стала дортмундская "Боруссия", которая умеет выводить молодых футболистов на качественно новый уровень игры. "Шмели" готовят "Динамо" предложение по Владиславу. Киевский клуб может получить за игрока два миллиона евро.

Также на Ваната претендуют английский "Вулверхэмптон" и итальянская "Рома".

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