Ванат може піти з Динамо у відомий європейський клуб

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу. Найближчим літом форвард може перейти до іншої команди.

Ванат має декілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Bild.

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Впевнена гра Владислава Ваната цього сезону привернула до нього увагу декількох європейських клубів. Контракт 22-річного гравця "Динамо" діє до літа 2025 року, але він може змінити клуб уже за чотири місяці.

Владислав Ванат завдав удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Ваната з "Динамо"

У сезоні 2023/2024 форвард київської команди зіграв 17 матчів, у яких забив 10 голів і зробив чотири результативні передачі. Це найрезультативніший сезон у кар'єрі футболіста.

Ванат бореться із суперником за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Головним претендентом на Ваната стала дортмундська "Боруссія", яка вміє виводити молодих футболістів на якісно новий рівень гри. "Джмелі" готують "Динамо" пропозицію щодо Владислава. Київський клуб може отримати за гравця два мільйони євро.

Також на Ваната претендують англійський "Вулвергемптон" та італійська "Рома".

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