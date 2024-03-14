Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

Кріштіану Роналду відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/cristiano/

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду влітку може піти з саудівського клубу "Аль-Наср". Досвідчений футболіст розглядає варіант із поверненням до Європи.

Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчим часом, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду може достроково піти із саудівського "Аль-Насра". Португалець повністю сконцентрований на тренуваннях та матчах за команду з Ер-Ріяда, але його родина не комфортно почувається в Саудівській Аравії. Джорджіна Родрігес та діти регулярно їдуть до Європи та проводять все менше часу із зірковим гравцем.

Роналду виводить на поле гравців Аль-Насра. Фото: instagram.com/alnassr/

Куди перейде Роналду

На досвідченого футболіста претендують щонайменше декілька клубів. Сам Кріштіану хоче продовжити кар'єру в команді, яка зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Роналду мріє почути знову гімн єврокубкового турніру.

У послугах португальця зацікавлений "Інтер", проте "нерадзуррі" поки що не робили Роналду конкретну пропозицію про трансфер. А ось "Спортинг" з Лісабона готовий будь-якої миті запропонувати Роналду контракт на умовах футболіста. Сам Кріштіану погодиться на зниження зарплати заради повернення до Європи.

Цього сезону Роналду зіграв 31 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах. Він забив 28 голів та зробив 11 результативних передач.

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