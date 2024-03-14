Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду влітку може піти з саудівського клубу "Аль-Наср". Досвідчений футболіст розглядає варіант із поверненням до Європи.
Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчим часом, повідомляє A Bola.
Кріштіану Роналду може достроково піти із саудівського "Аль-Насра". Португалець повністю сконцентрований на тренуваннях та матчах за команду з Ер-Ріяда, але його родина не комфортно почувається в Саудівській Аравії. Джорджіна Родрігес та діти регулярно їдуть до Європи та проводять все менше часу із зірковим гравцем.
Куди перейде Роналду
На досвідченого футболіста претендують щонайменше декілька клубів. Сам Кріштіану хоче продовжити кар'єру в команді, яка зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Роналду мріє почути знову гімн єврокубкового турніру.
У послугах португальця зацікавлений "Інтер", проте "нерадзуррі" поки що не робили Роналду конкретну пропозицію про трансфер. А ось "Спортинг" з Лісабона готовий будь-якої миті запропонувати Роналду контракт на умовах футболіста. Сам Кріштіану погодиться на зниження зарплати заради повернення до Європи.
Цього сезону Роналду зіграв 31 матч за "Аль-Наср" у всіх турнірах. Він забив 28 голів та зробив 11 результативних передач.
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