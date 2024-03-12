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Роналду з кількох метрів не забив у порожні ворота - відео промаху року

12 березня 2024 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Роналду з кількох метрів не забив у порожні ворота - відео промаху року
Кріштіану Роналду. Фото: "Аль0Насрт
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чвертьфіналі Азіатської Ліги чемпіонів зустрічалися "Аль-Наср" Кріштіану Роналду та Луїша Каштру грали з колишньою командою Сергія Реброва "Аль-Айном". Це був матч-відповідь, тоді як у першому клуб з ОАЕ переміг 1:0.

Друга гра завершилася перемогою "Аль-Насра" 4:3 та поразкою їх у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 61-й хвилині матчу стався момент матчу, що найбільше запам'ятовується. Португалець Кріштіану Роналду не зміг забити з кількох метрів. Епічності ситуації додає той факт, що воротар вже був обіграний і залишалося лише закотити м'яч у порожні ворота.

За дві хвилини до закінчення додаткових екстра-таймів Роналду з пенальті забив та перевів матч у серію пенальті. У лотереї 11-метрових "Аль-Айн" переміг із рахунком 3:1.

У поточному сезоні Роналду в 32 матчах за "Аль-Наср" забив 34 м'ячі і зробив 11 асистів.

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футбол
Кріштіану Роналду
Аль-Айн
Аль-Наср

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