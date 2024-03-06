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Сульшер розповів, як Роналду знищив гру Манчестер Юнайтед

6 березня 2024 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сульшер розповів, як Роналду знищив гру Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду під час виступу за "МЮ". Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер розповів про проблему, яку викликало повернення до клубу Кріштіану Роналду. Дії португальця фактично спричинили завершення кар'єри норвезького тренера.

Наставник зізнався, що сам погодився на повернення Роналду, повідомляє Manchester Evening News.

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Оле-Гуннар Сульшер очолював "Манчестер Юнайтед" з 2018 до 2021 року. Він нічого не виграв з "червоними дияволами" як тренер. Норвежця було звільнено в середині сезону 2021/2022 через незадовільні результати команди.

Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер на "Олд Траффорд". Фото: instagram.com/official.solskjaer/

Проблеми через Роналду

Тренер зізнався, що у його звільненні є вина Кріштіану Роналду. Рішення про повернення португальця в "Манчестер Юнайтед" було ухвалено швидко. З тренером порадилися, і Сульшер підтримав варіант із трансфером португальця.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: instagram.com/cristiano/

Першим через повернення Роналду постраждав форвард Едінсон Кавані, для якого не лишилося місця в команді. Згодом погіршилися і результати "Юнайтед". Команда, яка була одним із лідерів АПЛ з пресингу, фактично протягом сезону змінила стратегію. І це пішло їй на шкоду.

Сульшер визнає, що рішення про повернення Роналду не спрацювало. Спочатку звільнили норвежця, згодом у команді зіпсувалася атмосфера. У результаті й сам Кріштіану пішов із "МЮ" після гучного скандалу, який спалахнув через відверте інтерв'ю португальця.

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