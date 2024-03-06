Сульшер рассказал, как Роналду уничтожил игру Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду во время выступления за "МЮ". Фото: instagram.com/cristiano/

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о проблеме, которую вызвало возвращение в клуб Криштиану Роналду. Действия португальца фактически привели к завершению карьеры норвежского тренера.

Наставник признался, что сам согласился на возвращение Роналду, сообщает Manchester Evening News.

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Оле-Гуннар Сульшер возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 годы. Он ничего не выиграл с "красными дьяволами" в качестве тренера. Норвежец был уволен в середине сезона 2021/2022 из-за неудовлетворительных результатов команды.

Оле-Гуннар Сульшер на "Олд Траффорд". Фото: instagram.com/official.solskjaer/

Проблемы из-за Роналду

Тренер признался, что в его увольнении есть вина Криштиану Роналду. Решение о возращении португальца в "Манчестер Юнайтед" было принято быстро. С тренером посоветовались, и Сульшер поддержал вариант с трансфером португальца.

Криштиану Роналду на тренировке. Фото: instagram.com/cristiano/

Первым из-за возвращения Роналду пострадал форвард Эдинсон Кавани, для которого не осталось места в команде. Затем ухудшились и результаты "Юнайтед". Команда, которая была одним из лидеров АПЛ по прессингу, фактически по ходу сезона изменила стратегию. И это пошло ей во вред.

Сульшер признает, что решение о возвращении Роналду не сработало. Сначала уволили норвежца, затем в команде испортилась атмосфера. В итоге и сам Криштиану ушел из "МЮ" после громкого скандала, который разгорелся из-за откровенного интервью португальца.

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