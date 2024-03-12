Роналду из нескольких метров не забил в пустые врорта — видео промаха года

Криштиану Роналду. Фото: "Аль0Насрт

В четвертьфинале Азиатской Лиги чемпионов встречались "Аль-Наср" Криштиану Роналду и Луиша Каштру играли с бывшей командой Сергея Реброва "Аль-Айном". Это ответный матч, тогда как в первом клуб из ОАЭ победил 1:0.

Вторая игра завершилась победой "Аль-Насра" 4:3 и поражением их в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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На 61-й минуте матча случился самый запоминающийся момент матча. Португалец Криштиану Роналду не смог забить из нескольких метров. Эпичности ситуации прибавляет тот факт, что вратарь уже был обыгран и оставалось лишь закатить мяч в пустые ворота.

За две минуты до окончания дополнительных экстра-таймов Роналду с пенальти забил и перевел матч в серию пенальти. В лотерее 11-метровых "Аль-Айн" победил со счетом 3:1.

В текущем сезоне Роналду в 32-х матчах за "Аль-Наср" забил 34 мяча и сделал 11 ассистов.

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