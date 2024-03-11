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Манчестер Юнайтед решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером

11 марта 2024 16:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Манчестер Юнайтед решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером
Тренер Эрик Тен Хаг руководит игрой "МЮ". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый совладелец английского клуба "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил уволить главного тренера команды Эрика тен Хага. Уже найдена замена нидерландскому наставнику. 

"Красные дьяволы" могут уволить тен Хага до конца сезона, сообщает football365

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В "Манчестер Юнайтед" недовольны выступлением команды под руководством Эрика тен Хага. Бывший тренер "Аякса" успешно провел первый сезон на "Олд Траффорд". Он вывел "красных дьяволов" в финал Кубка Англии, а также вывел "МЮ" в четверку лучших команд АПЛ. 

Тен Хаг и Фернандеш
Тен Хаг и капитан "МЮ" Фернандеш спорят с судьями. Фото: Reuters/REUTERS/Carl Recine

В текущем сезоне тен Хаг перестал контролировать команду. "Манчестер Юнайтед" финишировал последним в своей группе Лиги чемпионов и оказался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 28 туров. В клубе приняли решение заменить главного тренера. 

Кто может возглавить "МЮ" 

Изначально владельцы "красных дьяволов" планировали, что тен Хаг сможет доработать до конца сезона. Однако тренера готовы уволить уже в ближайшее время. Пока неизвестно, кто будет работать с командой до конца сезона, если отставка тен Хага все же состоится. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби во время матча "Брайтона". Фото: Reuters/Paul Childs

Уже летом "Юнайтед" может возглавить главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби. "Красные дьяволы" готовы компенсировать "чайкам" потерю наставника и заплатить за итальянского специалиста 16 млн евро. Помимо "МЮ", на Де Дзерби также претендует каталонская "Барселона". 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить известный украинский клуб. 

Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал, есть ли у него конфликт с Де Брюйне. 

Теннисистка Элина Свитолина пожаловалась на травму и усталость. 

Кто возглавит "Барселону" — главный претендент встретился с Гвардиолой.

спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
тренер
Эрик Тен Хаг

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