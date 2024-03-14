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Довбик летом переедет в АПЛ — Жирона заработает большие деньги

14 марта 2024 10:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик летом переедет в АПЛ — Жирона заработает большие деньги
Довбик и Савио на тренировке. Фото: instagram.com/savinho/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард каталонской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик начнет следующий сезон в другом чемпионате. Футболистом интересуются сразу несколько английских команд. 

"Жирона" уже назвала трансферную стоимость украинца, сообщает Daily Mail

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Артем Довбик удачно провел первую половину сезона в составе "Жироны". Он стал одним из лучших бомбардиров испанской Ла Лиги. На счету футболиста 14 мячей и пять результативных передач. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Главный претендент на Довбика

Форвард не может забить уже несколько матчей подряд, однако это не повлияло на интерес к украинцу со стороны английских клубов. Уже летом Артем может сменить не только команду, но и попробовать силы в новом для него чемпионате. 

Главным претендентом на Добвика является "Ньюкасл". Представители "сорок" уже обсуждают с руководством "Жироны" трансфер украинского форварда. Каталонцы заплатили за Артема 14 млн евро. Они не будут рассматривать предложения ниже 35 млн евро. "Ньюкасл" может позволить себе такие траты. 

Также на Довбика претендует "Брайтон". Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Тоттенхэма".

Напомним, Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.

"ПСЖ" может заплатить за звезду "Ливерпуля" 140 млн евро.

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спорт
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