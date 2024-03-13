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ПСЖ может заплатить за звезду Ливерпуля 140 млн евро

13 марта 2024 17:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ может заплатить за звезду Ливерпуля 140 млн евро
Луис Диас в матче Лиги Европы. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ближайшим летом английский "Ливерпуль" сможет заработать огромные деньги на продаже одного из своих футболистов. Речь идет о фланговом хавбеке Луисе Диасе. 

В услугах колумбийца заинтересован "ПСЖ", сообщает Get French Football News

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"Ливерпулю" будет сложно удержать 27-летнего полузащитника Луиса Диаса. Этот футболист переехал на "Энфилд" в январе 2022 года, а уже летом 2024 года у него будет шанс сменить клуб. 

Луис Диас
Луис Диас упустил голевой момент. Фото: Reuters/Carl Recine

Фантастическое предложение от "ПСЖ" 

В услугах Диаса заинтересованы "Бавария" и "Барселона", однако чемпионы Франции готовы выиграть конкуренцию за игрока у других клубов. "ПСЖ" заплатит за колумбийца столько, сколько не смогут предложить другие потенциальные покупатели. Речь идет о сумме в 140 млн евро. 

В "ПСЖ" считают, что приглашение Диаса станет одним из средств, которые помогут компенсировать уход Килиана Мбаппе. Ради этого французский клуб готов заплатить любые деньги. 

В сезоне 2023/2024 Диас провел за "Ливерпуль" 38 поединков во всех турнирах. Он забил 11 голов и сделал пять результативных передач.  

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