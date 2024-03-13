ПСЖ может заплатить за звезду Ливерпуля 140 млн евро
Ближайшим летом английский "Ливерпуль" сможет заработать огромные деньги на продаже одного из своих футболистов. Речь идет о фланговом хавбеке Луисе Диасе.
В услугах колумбийца заинтересован "ПСЖ", сообщает Get French Football News.
"Ливерпулю" будет сложно удержать 27-летнего полузащитника Луиса Диаса. Этот футболист переехал на "Энфилд" в январе 2022 года, а уже летом 2024 года у него будет шанс сменить клуб.
Фантастическое предложение от "ПСЖ"
В услугах Диаса заинтересованы "Бавария" и "Барселона", однако чемпионы Франции готовы выиграть конкуренцию за игрока у других клубов. "ПСЖ" заплатит за колумбийца столько, сколько не смогут предложить другие потенциальные покупатели. Речь идет о сумме в 140 млн евро.
В "ПСЖ" считают, что приглашение Диаса станет одним из средств, которые помогут компенсировать уход Килиана Мбаппе. Ради этого французский клуб готов заплатить любые деньги.
В сезоне 2023/2024 Диас провел за "Ливерпуль" 38 поединков во всех турнирах. Он забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Напомним, Ванат может уйти из "Динамо" в известный европейский клуб.
Андрей Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.
Биатлонистка Джима установила новый рекорд.
Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.
"Шахтер" подписал контракт с будущей звездой украинского футбола.
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.
Читайте Новини.LIVE!