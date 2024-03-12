Клопп рассказал, что на самом деле думает о Гвардиоле
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал отношения с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. За последние восемь лет оба специалиста вывели борьбу за чемпионский титул в АПЛ на новый уровень.
Клопп с симпатией рассказал о Гвардиоле, сообщает Daily Mail.
В центральном матче 28 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 1:1. Во время поединка страсти в лагерях обеих команд бурлили, но спустя несколько дней эмоции улеглись.
Что Клопп сказал о Гвардиоле
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает своего оппонента из "Манчестер Сити" достойным и сильным соперником. По мнению немца, Хосеп Гвардиола является первоклассным специалистом.
"Думаю, мы поладим после завершения карьеры. Возможно станет друзьями. Знаю, что он любит гольф, но может и в падел умеет играть. Можно было бы хорошо провести время на площадке, поговорить на разные темы", — заявил Юрген Клопп.
После 28 туров "Ливерпуль" идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" занимает третье место и отстает от команды Клоппа на один балл.
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