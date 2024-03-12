Клопп розповів, що насправді думає про Гвардіолу

Юрген Клопп обіймає Хосепа Гвардіолу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував стосунки з наставником "Манчестер Сіті" Хосепом Гвардіолою. За останні вісім років обидва фахівці вивели боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ на новий рівень.

Клопп із симпатією розповів про Гвардіола, повідомляє Daily Mail.

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У центральному матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию з рахунком 1:1. Під час поєдинку пристрасті в таборах обох команд вирували, але за декілька днів емоції вщухли.

Тренери Клопп та Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Carl Recine

Що Клопп сказав про Гвардіола

Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп вважає свого опонента з "Манчестер Сіті" гідним та сильним суперником. На думку німця, Хосеп Гвардіола є першокласним фахівцем.

"Думаю, ми порозуміємося після завершення кар'єри. Можливо стане друзями. Знаю, що він любить гольф, але може і в паділ вміє грати. Можна було б добре провести час на майданчику, поговорити на різні теми", — заявив Юрген Клопп.

Після 28 турів "Ліверпуль" йде на другому місці у турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Сіті" посідає третє місце та відстає від команди Клоппа на один бал.

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