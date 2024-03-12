Мудрик забив Ньюкаслу — як уболівальники Челсі відреагували на гол українця

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

У 28-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" обіграв "Ньюкасл" з рахунком 3:2. Один із голів забив український вінгер Михайло Мудрик.

Портал Новини.LIVE представляє реакцію деяких уболівальників на гол українця.

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Фанатам "синіх" дуже сподобався гол Мудрика й тому вони звинувачували головного тренера Мауріссіо Почеттіно у недовірі до українця. Також дісталося Рахіму Стерлінгу, якого Михайло замінив на 70 хвилині.

chic_mimilee: "Завжди радий, коли він забиває 🥹 Я так хочу, щоб у нього все вийшло".

just_ayo_f: "Сперечаємося, він не буде починати наступну гру в старті, навіть якщо заб'є 10 плюс голів у цій грі 😂"

aldink__: "Постав Мудрика на гру і він заб'є... Довіряй зірковому хлопцеві!"

ryadh05: "Стерлінг більше ніколи не повинен одягати футболку "Челсі". Поставте йому таку саму лавочку, як ми Мудрику ставили весь сезон".

elizabethume8: "Мудрик любить забивати "Ньюкаслу", я б хотів, щоб він розпочав фінал Кубка Англії проти Ліверпуля, ми б виграли".

empresschelsea: "Дайте йому час і дайте йому можливості і він піде на саму вершину. Давно не посміхався, дивлячись на "Челсі", але сьогодні ввечері посміхнувся від Мудрика. Так рада бачити, як він забиває, ніколи не відмовлюся від його таланту, з цього моменту він має розпочинати кожну гру у старті".

vic.bachtis: "Почеттіно нагородить Мудрика на наступну гру тим, що він дивитиметься гру Стерлінга на лавці протягом 70 хвилин".

darlingtongoofy: "Чому він не починає в старті???? Впертість Почеттіно змусило нас програти кілька важливих ігор цього сезону".

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